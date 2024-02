«Stop allo spreco d’acqua nei condomini» 

Basta con lo spreco di risorse idriche preziose per riempire le piscine, lavare le auto e innaffiare più del necessario i giardini: gli amministratori delle zone residenziali costiere chiedono all’amministrazione comunale di portare avanti delle azioni per preservare le scorte d’acqua garantite dai pozzi condominiali. Cosa possa fare di concreto il Comune è tutto da stabilire, visto che le concessioni per l’emungimento vengono rilasciate da Città Metropolitana e Regione. L’unica cosa certa è che – in vista di un’estate in cui si rischia di tornare all’acqua razionata tutti i giorni – è necessario intervenire quanto prima.

Le richieste

Gigi Frau, consigliere comunale di maggioranza e capocondomino di Frutti d’Oro 2, ha chiesto al sindaco di valutare la possibilità di firmare un’ordinanza che limiti il consumo dell’acqua una volta potabilizzata: «D’estate, è consuetudine riempire queste piccole piscine, che hanno una capacità che va dai 3 ai 10 metri cubi, quasi ogni giorno: uno spreco di acqua potabile che purtroppo non possiamo più permetterci. Il problema, fatta eccezione per Picciau, Poggio dei Pini e Residenza del Poggio, riguarda tutte le zone residenziali di Capoterra che hanno in concessione i pozzi: il nostro condominio si trova sul letto del rio San Girolamo, ma altri, se avremo una primavera siccitosa, si ritroveranno ad avere l’acqua col contagocce per tutta l’estate».

I condomini

Secondo Giovi Fasciolo, amministratore di Frutti d’Oro I «sarebbe bene mettere un limite anche all’irrigazione dei giardini, ed evitare di lavare le auto perché l’acqua comincia ad essere davvero poca. Per contenere gli sprechi, da anni ogni notte chiudiamo l’acqua dalle 24 alle 6, e d’estate anche nel primo pomeriggio. L’interesse del Comune, magari, servirebbe a educare di più i cittadini». Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia, sottolinea la necessità di portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi: «La competenza su questi pozzi è in capo alla Regione. Non so cosa possa fare il Comune per invitare i cittadini a non riempire piscine, o innaffiare giardini, magari sarebbe utile spiegare come con le buone pratiche si evitano inutili sprechi d’acqua. Qui a Maddalena, la notte la distribuzione viene interrotta per evitare perdite nella rete».

Il sindaco

«Stiamo valutando – dice il sindaco Beniamino Garau -soprattutto dal punto di vista giuridico, come il Comune possa entrare in merito alla fornitura di un servizio che di fatto è in capo a un altro ente. Siamo al lavoro per trovare una soluzione: in questo momento, in cui è incerto quello che accadrà nei mesi estivi, c’è bisogno della sensibilità di tutti».

