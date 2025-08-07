Stop allo spaccio tra le panchine 

Da tempo si sospettava un traffico di droga al Parco Matteotti, nel cuore del centro storico: molti movimenti sospetti, troppi giovani che arrivavano e si allontanavano subito dopo aver incontrato qualcuno nell’area verde. L’operazione dei carabinieri è scattata alcuni giorni fa: diversi investigatori si sono appostati a lungo in punti strategici, preparando nei particolari il blitz di ieri. I sospetti si sono dimostrati concreti e l’operazione si è chiusa in poco tempo con l’arresto di un minorenne di 17 anni, la denuncia di un 25enne e altri due giovani segnalati al prefetto dopo che avevano acquistato qualche dose di hascisc e marijuana proprio al parco Matteotti.

Il blitz improvviso

L’intervento avrebbe anche consentito di sorprendere in flagrante gli indagati e di recuperare un po’ di hascisc e marijuana durante le successive perquisizioni domiciliari, assieme a un bilancino di precisione, materiale per la confezione delle dosi e una piccola somma in contanti. Tanto è bastato per far scattare l’arresto del minorenne, accompagnato prima in caserma e poi al carcere minorile di Quartucciu. Per lui è stata formalizzata la denuncia di detenzione di droga a fine di spaccio. Di questo reato è accusato anche un presunto complice denunciato invece a piede libero.

Gli accertamenti

Dal Comando dei carabinieri non trapelano indiscrezioni anche perché l’operazione, coordinata dal luogotenente Vittorio Piras, comandante del Reparto operativo della Compagnia di Quartu, sarebbe ancora in corso con interrogatori, ricerca di testimonianze e l’esame di immagini di telecamere. L’indagine è stata sviluppata dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia, delle stazione di Flumini e di Sinnai. Sulla vicenda sono stati inviate le prime informative alla Procura dei minori e a quella della Repubblica a Cagliari. L’indagine però non è finita: gli investigatori cercano di risalire alla provenienza della droga sequestrata e agli eventuali complici degli indagati. In questo contesto sono scattate anche nuove perquisizioni a Quartu e nell’hinterland. Ieri sera si è parlato di un nuovo arresto, poi smentito. I controlli stanno interessando anche il litorale, con posti di blocco che saranno intensificati per Ferragosto e nei fine settimana.

Il monitoraggio

Da tempo i carabinieri della Compagnia sono impegnati in città e nei centri vicini in operazioni mirate per bloccare il traffico di stupefacenti e i furti nelle auto in sosta e in qualche abitazione. Un’indagine portata avanti con discrezione e che già ieri sera ha consentito un altro arresto per un furto in un locale pubblico.

Raffaele Serreli

