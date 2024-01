Stop allo sfratto delle associazioni dalla Grande miniera 

I lavori nella Grande miniera di Serbariu possono attendere: il carnevale ha la priorità e le associazioni possono costruire i carri allegorici senza il timore dello sfratto. In vista, infatti, della sfilata di carnevale che il Comune e la Pro loco stanno organizzando per l’11 di febbraio, nei giorni scorsi i sodalizi storici che sono protagonisti da decenni nella realizzare i carri hanno ricevuto una rassicurazione: possono per il momento rimanere negli edifici della Grande miniera di Serbariu dove era previsto fra gennaio e febbraio l’avvio di ingentissimi interventi di restauro del compendio. Le aziende vincitrici delle gare d’appalto finanziate dal Pnrr erano prontissime ad iniziare ma ciò avrebbe significato lo sfratto per le associazioni che vi hanno sede. «Ci è stato consentito di rimanere quanto meno sino al giorno della sfilata – spiega Ottavio Caredda, presidente di Carrasecare – questo ci permetterà di lavorare con più serenità». Intanto arrivano dalla Pro loco i primi confortanti dati sull’appuntamento dell’11 febbraio: si sono già iscritti circa dieci carri allegorici (alcuni pure del resto del Sulcis Iglesiente) e altri dieci gruppi che sfileranno a piedi: «Siamo a buon punto - afferma il presidente della Pro loco Gianfranco Marongiu – lecito esprimere soddisfazione». (a. s.)

