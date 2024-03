Stop all’invasione dei cinghiali: il piano per abbatterli 

Stop all’invasione dei cinghiali. La Regione ha approvato il Piano operativo di gestione degli animali nell’Oristanese sino al 2026. Il documento, che ha già ottenuto il parere positivo dell’Ispra, è nelle mani della Provincia che dovrà provvedere all’attuazione.

«Più volte abbiamo denunciato come la mancanza di azioni utili al contenimento abbia portato la fauna selvatica a girare liberamente compromettendo la produttività dei campi – dichiarano Paolo Corrias ed Emanuele Spanò, presidente e direttore Coldiretti Oristano - Ribadiamo la necessità di programmare azioni organiche di contrasto».Il Piano prevede il coinvolgimento di vari enti nella gestione del cinghiale ed è stato istituito un tavolo tecnico di concertazione con i rappresentanti della Forestale e del Servizio sanitario della Provincia.Tre le modalità di intervento: le aree soggette a danni saranno recintate, prevista poi la cattura con il trasferimento degli animali e l’abbattimento.

Pochi giorni fa il sindaco Andrea Abis aveva chiesto alla Provincia di intervenire a San Giovanni di Sinis, sottolineando la pericolosità per le persone e i danni all’ambiente e nelle case. Nella della Provincia si legge che «le azioni verranno attuate a breve». Abis incalza: «Servono informazioni più precise per capire quali ordinanze attuare e come organizzare la vigilanza». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA