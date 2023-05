Stop all’insalata in busta, è polemica 

Una battaglia ecologista con strascico polemico. La commissione per l’ambiente e la sicurezza alimentare (Envi) dell’Europarlamento avrà tempo fino a domani per presentare gli emendamenti alla bozza sul regolamento che ha tra gli obiettivi la riduzione dei rifiuti degli imballaggi di plastica (10% entro il 2030, 15% entro il 2035 e 20% entro il 2040) e poi ancora un obiettivo di raccolta differenziata del 90% al 2029 per tutti i tipi di imballaggi coperti dalla proposta legislativa e non più solo per le bottiglie di plastica per bevande. Una bozza che ha scatenato le ire di produttori (Coldiretti) e consumatori (Codacons).

Proteste

L'organizzazione guidata da Ettore Prandini segnala che il nuovo regolamento rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in busta, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in rete ma anche le bottiglie magnum di vino con un effetto dirompente sulle abitudini di consumo degli italiani e sui bilanci delle aziende agroalimentari. Nel dettaglio – sottolinea Coldiretti – il testo in discussione a Bruxelles «imporrebbe, tra le altre cose, l’addio alle confezioni monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, giudicate superflue e considerate al pari delle piccole confezioni di shampoo usate negli hotel. Una scelta che apre ad una serie di problemi, dal punto di vista igienico-sanitario, della conservazione e degli sprechi, che potrebbero aumentare, come potrebbero farlo anche i costi per i consumatori e per i produttori».

Danni ai consumatori

Sulla stessa linea d'onda il Codacons, il quale ritiene che la norma Ue «danneggerà i consumatori, specie i single e le coppie senza figli, e rischia di determinare rincari dei prezzi di frutta e verdura nei supermercati». Se da un lato è giusto ridurre gli imballaggi e limitare il loro peso sull’ambiente, «dall’altro è innegabile che una simile misura avrebbe un effetto dirompente sulle abitudini dei consumatori», denuncia l’associazione. «Non sarebbe più possibile trovare nei supermercati confezioni monouso di insalata, vaschette di fragole, buste di mele, reti di agrumi e tutti quei prodotti ortofrutticoli non venduti sfusi». Senza contare «il rischio di un incremento dei prezzi di frutta e verdura nei supermercati, venendo meno la concorrenza dei prodotti confezionati, con un danno economico per la generalità dei consumatori».