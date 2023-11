Quello che si temeva è successo: frattura totale fra Villaservice, che gestisce l’impianto dei rifiuti, e il Consorzio industriale di Villacidro che dell’impianto è proprietario. La prima nota, a firma del presidente del Consorzio, Enrico Caboni, è ai liquidatori di Villaservice, Francesco Salaris e Massimo Lai: «Stop all’impianto di compostaggio e proroga di tre mesi per un passaggio indolore». La risposta di Salaris e Lai sa di ultimatum: «La società cesserà inderogabilmente la gestione il 31 dicembre. Già inviate le lettere di licenziamento collettivo».

Lo stop

«Si comunica la necessità di una fermata dell’impianto di compostaggio a far data dal primo gennaio 2024». L’annuncio di Caboni è nella nota inviata a Villaservice e nella quale il presidente spiega: «Affinché possa esserci un produttivo passaggio di consegne bisogna tener conto che risultano indispensabili un insieme di attività che hanno lo scopo di rinnovare la gestione dell’impresa rispetto all’attuale». Per consentire la transizione «occorre il riordino degli impianti e il coinvolgimento di un team di persone da affiancare alla struttura organizzativa», insiste il presidente eletto il 14 novembre dopo la dimissioni di Gianni Massa. Dunque l’invito a «porre in essere gli adempimenti per una gestione condivisa presumibilmente sino al 31 marzo. Sarà nostra cura comunicare agli enti di controllo e alla Regione la fermata dell’impianto di compostaggio, mentre la Villaservice dovrà attivarsi per mettere in atto le azioni necessarie alla fermata in sicurezza».

La replica

La risposta dei liquidatori, indirizzata anche a Regione, Provincia e ai sindaci dei Comuni soci, Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro, Sanluri, non si è fatta tendere. «La società cesserà inderogabilmente al 31 dicembre. Prendiamo atto delle vostre esigenze ma non possiamo soddisfarle, considerato che da settembre del 2022, ci avete comunicato di voler rientrare in possesso dell’azienda il 30 giugno, poi andati avanti con proroghe di tre mesi in tre mesi». Una frecciatina sul silenzio del Consorzio: «La vostra condotta ci ha impedito di esporre dati contabili e patrimoniali finalizzati al proseguimento dell’attività, anche per chiarire le dubbie partite di debito/credito che caratterizzano il nostro rapporto». La decisione irrevocabile: «Dal 31 dicembre la Villaservice non solo non gestirà più gli impianti, ma avrà assunto le determinazioni previste dalla legge per la liquidazione del proprio patrimonio».

RIPRODUZIONE RISERVATA