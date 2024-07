«Stop all’ennesimo parco agrifotovoltaico» 

Sembra inevitabile: più aumenta la lotta contro l’assalto selvaggio dei signori del vento e del business del sole e più si moltiplicheranno le resistenze. È il caso del nuovo progetto "Seddari Agrivoltaico" nella frazione di Sanluri Stato, dove due anni fa aveva puntato la lente d’ingrandimento Israele con la visita in città dell’ambasciatore Dror Eydar. E se allora l’interesse era la produzione di uva nei terreni della bonifica “Opera nazionale Balilla”, oggi è la Gardena Solare Srl, contrattualmente e aziendalmente connessa con Olio Dante Spa, a voler coprire la stessa area con un immenso “specchio” di oltre 92 mila pannelli fotovoltaici, potenza 66,58 MW, sotto i quali sarà condotta un’attività di allevamento di api per la produzione di miele. Un impianto agrofotovoltaico che occupa una superficie agricola di 110 ettari che ospiterà 98.730 olivi per una produzione di circa 82.933 litri all’anno e un fatturato che si aggira sui 332 mila euro. Dagli atti allegati al progetto emerge che molti proprietari dei lotti di terra interessati abbiano condiviso l’iniziativa, pronti a stipulare il contratto di affitto o di vendita per un prezzo che si aggirerebbe sui 40 mila euro l’ettaro. Il Comune, però, boccia il progetto.

Nelle osservazioni, trasmessi al Ministero e alla Regione, si legge: «L’intervento della Gardena Solare appare una mera speculazione ai danni del territorio, incidendo in un’area di interesse strategico per lo sviluppo economico del Comune. Non risulta affatto calato nella realtà locale, manca infatti una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano».

Santina Ravì

