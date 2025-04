Stop alle zanzare, ecco le norme 

Troppe zanzare in tutto il paese, un disagio anche per i turisti che ogni estate si lamentano del problema. Ecco perché questa volta il Comune di Cabras ha deciso di intervenire in maniera drastica. Nella scrivania del sindaco Andrea Abis è in preparazione un’ordinanza specifica. Un elenco di norme che i cabraresi dovranno rispettare, anche perché altrimenti è prevista la sanzione. Non mancheranno i controlli da parte della polizia locale.

L'ordinanza

«In quasi tutti i giardini e cortili del paese ci sono secchi o sottovasi con all'interno ristagni d'acqua - osserva Abis - Questo verrà assolutamente vietato. Inutile che la Provincia scenda in campo con i trattamenti possibili per prevenire l’invasione delle zanzare se poi gli stessi cittadini creano le condizioni per la proliferazione. Non basta più solo l’intervento pubblico». Tra le regole che i cittadini dovranno seguire, come anche i titolari delle strutture ricettive, ci sarà il trattamento di possibili focolai e la cura del verde con sfalci e potature periodiche. Sarà previsto anche il divieto di accumulo di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare e altri insetti. Abis precisa: «A me interessa soprattutto l’aspetto sanitario. Sono portatrici di vari virus, tra cui mortali. Con i cambiamenti climatici la situazione diventerà sempre più critica, per noi soprattutto che abitiamo a ridosso della laguna. Senza dimenticare poi le tante risaie che circondano il nostro territorio. Non possiamo essere solo spettatori».

Serve un piano

Abis non nasconde però che il Comune di Cabras da solo può fare poco. Secondo il primo cittadino serve un piano programmatico: «Entro questo mese, dopo aver interagito con la Provincia, l'Ente che si occupa delle attività di disinfestazione e della lotta antilarvale a partire dalla primavera e sino all’autunno, vorrei incontrare anche gli altri sindaci, quelli dei paesi limitrofi magari. Tutti dobbiamo seguire la stessa linea, altrimenti il risultato non si vede. Se i cittadini di Cabras rispettano le regole ma gli altri dei centri vicino no, il problema non viene risolto. Le zanzare come tutti sanno si spostano da un territorio all’altro». Abis poi tira in ballo la Regione: «Anche la Giunta dovrebbe affrontare prima o poi questo problema seriamente»

