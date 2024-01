Stop alle visite a domicilio fuori orario, la protesta dei pazienti 

« Dottore, da settembre aspettiamo un aiuto con la 104, ormai non abbiamo soldi per accudire nostra madre, siamo disperati. Vorrei che fosse il governo regionale a spiegarmi come dovrei rispondere ai familiari di questa anziana paziente di Seulo», sospira Paolo Piras, 75enne medico in pensione che per oltre 40 anni ha lavorato a Villanova Tulo ed esponente dell’Anmic. «Questo - prosegue - è solo un esempio dei tanti della disperazione che i familiari dei pazienti mi eprimono. Da settembre, quando la Regione ha disposto l'alt ai medici di fare le visite oltre l'orario d'ufficio, la rete delle commissioni invalidi, come era prevedibile, è andata in tilt. Prima di questa disposizione i tempi di attesa erano di circa trenta giorni, da settembre ci avviciniamo ai quattro, anche cinque mesi. Evidentemente il governo regionale risparmia sul gettone per le visite extra orario sulla pelle degli invalidi che subiscono ritardi significativi per servizi essenziali. A dicembre la commissione invalidi dell'ospedale di Isili cui fanno riferimento i pazienti della Barbagia di Seulo con Esterzili , Sadali e Seulo , ha processato appena dieci pratiche accumulandone in arretrato quasi 300. Sono», conclude Piras, «disposizioni improntate all'assurdo».

RIPRODUZIONE RISERVATA