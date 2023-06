Stop alle terapie, addio Andrea 

È arrivato alla fine del suo calvario. Ieri sera, a poche ore dall’inizio dell’interruzione delle cure, il cuore di Andrea Manca si è fermato per sempre. «Se ne è andato serenamente» dice, tramite il legale, il fratello Alessandro che gli è stato accanto e che ha combattuto con lui la battaglia più difficile e coraggiosa per ottenere il via libera all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, secondo la volontà del 58enne da due anni in uno stato vegetativo irreversibile. Proprio una settimana fa il Tribunale aveva concesso l'autorizzazione.

La fine

Andrea Manca giovedì sera ha lasciato la Rsa di Milis ed è arrivato all’hospice di Oristano. Ieri mattina è iniziata la sedazione palliativa e intorno alle 20 il sindacalista della Cgil se ne è andato per sempre circondato dall’amore del fratello e dal sostegno dello staff medico e infermieristico. Un passaggio senza ulteriori sofferenze e con la consapevolezza che quella era la volontà di Andrea.

La scelta

Il 58enne, pur non avendo lasciato nulla di scritto, in più occasioni aveva sostenuto che sarebbe stato preferibile morire piuttosto che vivere attaccato a una macchina come un vegetale. E per rispettare questa volontà, il fratello Alessandro ha deciso di rivolgersi al Tribunale in base alla legge del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Cartelle cliniche e testimonianze sono finite nel ricorso presentato dagli avvocati Antonio Tola e Aldo Luchi (che assistono Alessandro Manca), l’iter è stato lungo, si sono susseguite numerose perizie. Il giudice aveva nominato come curatore speciale del 58enne, l’avvocato Valerio Martis, poi un proprio consulente (Mario Cardia, direttore di Anestesia del Brotzu di Cagliari) e la sua relazione era in linea con le altre: nessuna speranza di un ritorno alla vita per il sindacalista che nell’estate di due anni fa ebbe un arresto cardiaco. Arrivò in ospedale in condizioni disperate, altre complicazioni fino al limite. Uno stato vegetativo senza ritorno, se non la possibilità di scegliere e chiudere quella che lui definiva «non vita».

