Stop alle tariffe agevolate, l’ira dei residenti 

Lo stato d’animo è eloquente: «Inaccettabile, è l’ennesima presa in giro sulla nostra pelle». È bastata la comunicazione arrivata in mattinata sul cellulare di alcuni residenti della Marina, per far partire le polemiche: poche righe, per annunciare il mancato rinnovo della convenzione con il Comune che stabiliva tariffe agevolate per gli abitanti del quartiere. Dagli attuali quaranta euro si passa a centocinque per un parcheggio alla stazione di piazza Matteotti: una stangata che nel giro di poche ore accende gli animi di chi lo grida più volte: «Vergognoso, l’ennesimo colpo inferto a tutti noi».

Il comitato

«Le comunico che a causa degli aggiornamenti delle tariffe l’abbonamento residenti verrà soppresso alla scadenza del 31 maggio. Le tessere verranno cancellate dal sistema e non saranno più riconosciute da colonne di ingresso e casse automatiche». Questa la sorpresa che hanno trovato sul proprio cellulare alcuni residenti, che da mesi fanno i conti col cantiere infinito di via Roma, prima ancora con la malamovida e ora col salasso parcheggi. «Gli accordi non erano questi, siamo delusi e arrabbiati davanti a una chiara volontà di mandarci via dal nostro quartiere», commenta Sandra Orrù, portavoce del comitato “Apriamo le finestre alla Marina” e del malcontento diffuso. «Continuiamo a essere bistrattati da chi non capisce che per tenere vivo un centro storico non bastano i locali ma servono anche residenti felici. Noi non lo siamo, e questa follia dei parcheggi è l’ultima ragione da aggiungere a una lunghissima lista».

Le ferrovie

Mentre le polemiche aumentano anche nel web arriva il chiarimento delle Ferrovie dello Stato, che gestiscono l’area parcheggi di piazza Matteotti per conto della società Fs Park. «A maggio 2021, con la ripresa della pandemia, Fs Park (già Metropark) si è resa disponibile a garantire, con apposita comunicazione al Comune di Cagliari, abbonamenti a tariffa agevolata per i residenti del centro storico (zona Marina), precisando che la tariffa sarebbe stata equiparata all’importo previsto per i possessori di abbonamento ferroviario onde evitare disparità di trattamento tra categorie», spiegano. «A seguito di un successivo adeguamento delle tariffe avvenuto nel mese di maggio 2022, l’importo riservato ai residenti non è mai stato ritoccato. Finita la pandemia, in linea con le politiche di gestione applicate sui parcheggi FS Park a livello nazionale, il piano tariffario è stato allineato alle attuali tariffe di mercato dei posti auto». Sul finale uno spiraglio: «Siamo disponibili a valutare la possibilità di sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune».

Tavolo di confronto

Sulla vicenda interviene anche la candidata sindaca del centrodestra Alessandra Zedda. «È inaccettabile che i cittadini debbano subire un aumento così ingiustificato e repentino. Questa decisione aggrava il già difficile problema della mobilità e del parcheggio nella nostra città», commenta, assicurando l'impegno - in caso di elezione - a sollecitare un immediato tavolo con FdS per ripristinare le tariffe pre-aumento.

RIPRODUZIONE RISERVATA