Stop alle sigarette nei parchi 

Stop al fumo dentro i parchi di Monserrato. A partire dalle prossime settimane, le sigarette non saranno più consentite all’interno dei confini delle aree verdi comunali, ma ai fumatori sarà garantito uno spazio esterno, indicato da un cartello, con apposito posacenere per le cicche. Una scelta effettuata per tutelare i frequentatori dei giardini. «La prima area fumatori è stata istituita fuori dal Parco Magico», annuncia l’assessore al Verde Saverio De Roma, «l'obiettivo è quello di crearle davanti a tutte le aree verdi».

