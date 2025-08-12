Stop alle prenotazioni “fai da te” per i tavoli al Seleni 

All’alba di Ferragosto possibili code sulla panoramica in direzione bosco Seleni. Santificare il giorno dell’Assunta con un pranzo all'ombra dei lecci del bosco a Lanusei è un’usanza rituale, immutata nel tempo. Il diffuso costume di “prenotare” i tavoli con oggetti, cartelli e biglietti anche nei giorni precedenti alla data scelta negli ultimi tempi ha provocato tensioni tra sedicenti aventi diritto alla prelazione sul posto. Così il sindaco Davide Burchi ha pubblicato un post sulla pagina ufficiale del Comune per chiedere di evitare le prenotazioni fai da te con cassette e biglietti e invitare alla calma, annunciando un regolamento. «È giusto che tutti possano trovare un tavolo senza discussioni. Dal prossimo anno ci sarà un sistema ordinato che metta tutti sullo stesso piano». In vista del 15 chi vorrà accaparrarsi il tavolo preferito dovrà necessariamente recarsi sul posto, corpore praesenti, magari dormendo al bosco dalla sera prima, come vorrebbero alcuni. In attesa delle regole, (un sistema digitale modello Goloritzè?), e delle relative sanzioni, quello del sindaco è nulla più di un invito al buon senso. «Il bosco deve essere bello e vivibile per tutti», conclude. “Però certo che quel tavolo era meglio” potrebbe essere lo slogan del Ferragosto 2025.

