VaiOnline
Lanusei.
13 agosto 2025 alle 00:33

Stop alle prenotazioni “fai da te” per i tavoli al Seleni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’alba di Ferragosto possibili code sulla panoramica in direzione bosco Seleni. Santificare il giorno dell’Assunta con un pranzo all'ombra dei lecci del bosco a Lanusei è un’usanza rituale, immutata nel tempo. Il diffuso costume di “prenotare” i tavoli con oggetti, cartelli e biglietti anche nei giorni precedenti alla data scelta negli ultimi tempi ha provocato tensioni tra sedicenti aventi diritto alla prelazione sul posto. Così il sindaco Davide Burchi ha pubblicato un post sulla pagina ufficiale del Comune per chiedere di evitare le prenotazioni fai da te con cassette e biglietti e invitare alla calma, annunciando un regolamento. «È giusto che tutti possano trovare un tavolo senza discussioni. Dal prossimo anno ci sarà un sistema ordinato che metta tutti sullo stesso piano». In vista del 15 chi vorrà accaparrarsi il tavolo preferito dovrà necessariamente recarsi sul posto, corpore praesenti, magari dormendo al bosco dalla sera prima, come vorrebbero alcuni. In attesa delle regole, (un sistema digitale modello Goloritzè?), e delle relative sanzioni, quello del sindaco è nulla più di un invito al buon senso. «Il bosco deve essere bello e vivibile per tutti», conclude. “Però certo che quel tavolo era meglio” potrebbe essere lo slogan del Ferragosto 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 