Stop alle ore ridotte, l’ira dei pendolari 

Scattano le prime proteste per l’abolizione della riduzione oraria nelle scuole superiori, che consentiva ai pendolari di uscire in tempo da scuola per prendere l’autobus.

L’istituto Scano di via Cesare Cabras a Monserrato, dove ieri alcune classi hanno deciso di scioperare per attirare l'attenzione sul problema, è il primo a prendere posizione. Se fino all’anno scorso l'orario poteva essere ridotto a 55 o 50 minuti di lezione, da quest’anno, dopo una circolare inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale, si è tornati alle classiche lezioni da 60 minuti. Uno scarto minimo, ma non accompagnato da un adeguamento degli orari degli autobus, e quindi sufficiente a causare forti disagi per i pendolari nei giorni in cui devono affrontare sei ore di lezione.

La protesta

«Risiedo a Serdiana e non riesco a tornare a casa prima delle 15.30, e ci sono ragazzi che vengono da paesi più lontani con situazioni anche peggiori», spiega Leonardo Altea, della quinta informatici. «Gli studenti di Villasimius, per la scarsità di corse disponibili, arrivano a casa alle 19». Altri disagi riguardano gli alunni di Villaspeciosa, costretti a prendere la corriera intorno alle 16 per arrivare verso le 18. «Senza la possibilità di uscita anticipata perdo l’autobus delle 14.10 e il successivo è alle 16: arrivo a casa a Pimentel alle 17», racconta un altro studente, Fabio Cappai. Tutto questo significa perdere il pranzo, avere meno tempo per i compiti e generare stress che può ripercuotersi sul rendimento scolastico.

L’appello

Altea ha quindi deciso di scrivere, a nome degli studenti, all’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, all’assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, e al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Feliziani. «Chiediamo la vostra attenzione affinché l'adeguamento degli orari degli autobus sia messo in atto al più presto, per consentire ai numerosi studenti, penalizzati dalla situazione, di seguire un percorso scolastico sereno e conforme alle aspettative», si legge nella lettera. «Il vostro ruolo in quanto rappresentanti delle istituzioni è essenziale per diminuire le distanze tra i paesi dell’hinterland cagliaritano e la città dove gli studenti svolgono il proprio percorso scolastico».

L’Ufficio scolastico

Dal canto suo, l’Ufficio Scolastico Regionale chiarisce le ragioni della circolare. «È stata mandata per ricordare ai dirigenti scolastici che, se si dispongono riduzioni di orario senza obbligo di recupero, devono sussistere delle ragioni di forza maggiore», spiega il direttore Francesc Feliziani. «Come in ogni singola scuola venga motivata o meno una riduzione dell’orario è una decisione rimessa alla valutazione dei singoli dirigenti».

