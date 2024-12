Stop alle omelie infinite «È giusto accorciarle, altrimenti sono noiose»  

Le vie del Signore sono infinite, e spesso lo sono pure le omelie. A tal punto da portare il Papa in persona a dare una tiratina d’orecchie ai sacerdoti portati a dilungarsi un po’ troppo durante la Santa messa, con l’intento di riportarli sulla retta via: quella - ovviamente - della sintesi. «Per favore, la predica dev’essere un’idea, un affetto e una proposta di azione. E non andare mai oltre gli otto-dieci minuti. Questo è molto importante». Oltre, lo aveva già detto in più occasioni, «è una tortura, la gente si annoia e si addormenta, e ha ragione». Un nuovo monito del Pontefice, lanciato da piazza San Pietro e arrivato anche in Sardegna, dove parroci e fedeli i sembrano dargli ragione, seppur con qualche piccola eccezione.

Le voci

Don Chicco Locci, parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, accoglie l’invito del Pontefice con un sorriso serafico: «Ha ragione, diciamo che se ci si dilunga troppo si rischia di perdere l’attenzione dei fedeli, ma penso anche non si debba né si possa essere troppo fiscali con il tempo», commenta il religioso. «Penso che la differenza la faccia soprattutto ciò che diciamo: se sono cose intelligenti anche se si arriva ai quindici minuti di omelia credo che la gente ascolti con piacere, il problema è quando mancano i contenuti e si parla ugualmente, così si che si rischia di diventare noiosi».

L’indicazione

Don Alessandro Simula ci mette pure il carico da novanta sulla strigliata cordiale ma forte di Papa Francesco: «D’accordissimo, trovo sia un’indicazione giusta che ci spinge a essere concisi e diretti, e soprattutto a evitare che lo spazio dell’omelia o della predica sia utilizzato come una palco per l’affermazione personale», dice tenendosi alla larga da eventuali esempi concreti. «Guardi, io rientro alla lettera nei tempi del Papa: non supero mai i dieci minuti. Così capita che mi apprezzino più per la brevità che per la bravura», chiude con un pizzico di ironia che non guasta.

Anche don Carlo Follesa prende parte al dibattito: «Beh, non si può sicuramente stare col cronometro in mano ma penso che il Papa abbia ragione», osserva. «Sono da sempre contrario alle generalizzazioni, quindi: come principio concordo sulla necessità di non essere troppo prolissi, ma comunque le cose vanno dette, possibilmente parlando come si mangia, senza fare inutili lezioni ed evitando ciò che di scontato sentiamo troppo spesso. Poi se ci si accorge che i fedeli sbadigliano è chiaro che qualche domanda ce la dobbiamo porre».

I fedeli

Un tema caro al Pontefice, tornato sull’argomento durante l’ultima udienza generale dedicata all’opera evangelizzatrice dello Spirito Santo, a Roma: «A volte ci sono predicazioni lunghe, 20, 30 minuti... Oltre gli 8 la predica svanisce, non si capisce, e questo lo dico ai predicatori». Concetto espresso anche nel 2015, in occasione del ritiro dei sacerdoti in Laterano, dove si era appellato alla pietà nei confronti dei fedeli: «L’attenzione dopo otto minuti viene meno, l’omelia non può essere una bella dissertazione, una bella scuola di teologia». E poi di nuovo ad agosto dell’anno scorso, di ritorno dal Portogallo.

In uno dei tanti inviti all’essenziale, che anche i fedeli approvano. «Non sta forse bene dirlo, ma le assicuro che evito accuratamente le chiese dove i sacerdoti sono soliti parlare più per se stessi che per chi hanno davanti», confessa Maria Trogu, 78 anni e un curriculum da fedele diligente. «Un grande! Questo Papa non ne sbaglia una, ha pienamente ragione», sorride Dario Podda, 32 anni, che ammette comunque d’andare a messa solo per le feste comandate.

E poi c’è chi, come Francesca Corda, sembra conosca tutte le messe cittadine: «Il record? Trenta minuti, in una frequentatissima chiesa». Resta il mistero, perché si dice il peccato ma non il peccatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA