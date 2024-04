Stop alle occupazioni abusive: chiusi gli accessi della piscina mai nata 

Sigillare con malta e mattoni l’ex scuola Alagon di via Abruzzi non è bastato a scongiurare nuove occupazioni abusive a San Michele. Ad un mese di distanza dall’ultimazione dell’intervento, gli operai della ditta Edilnova di Gergei sono stati costretti a tornare al lavoro per conto del Comune. Nuovo obiettivo: chiudere i varchi d’accesso al vecchio stabile della piscina (mai completata) di via Mandrolisai. Sale così a quattro il numero degli edifici murati in zona dall’inizio dell’anno. L’elenco include le vecchie sedi degli istituti Galilei e Verbum, ugualmente chiuse da anni e in stato di totale abbandono.

Da qualche tempo anche l’area della piscina comunale incompiuta si era trasformata in rifugio per tossicodipendenti e sbandati. Si accedeva da una breccia nella recinzione e per introdursi all’interno era sufficiente scavalcare alcune tavole di legno poste a parziale protezione dell’uscio.

E pensare che la piscina, progettata nel 2004, sarebbe dovuta essere il fiore all’occhiello del quartiere di San Michele. Nel 2009 sarebbe dovuta essere pronta, ma la prima impresa fallì e seguirono anni di problemi burocratici, ricorsi e controricorsi. I lavori sono così rimasti fermi e a tutt’oggi l’opera risulta incompiuta.

«Mattone dopo mattone», spiega il capo cantiere di Edilnova, Giulio Schirru, 58 anni, «stiamo murando porte e finestre. Contiamo di finire entro pochi giorni». Si parla di milleseicento metri quadri coperti su un’area di ottomila metri quadri. «Anche il giardino è stato ripulito, c’erano cumuli di rifiuti e l’erba era altissima». Stesso discorso per gli interni. «La vasca era un immondezzaio, abbiamo rimosso anche tantissime siringhe».

RIPRODUZIONE RISERVATA