Stop alle frane sul costone: iniziano i lavori sulla Statale 

Il fronte roccioso e quello franoso di Funtana e Cannone, nel tratto di strada iniziale della statale 129 Nuoro-Macomer, sarà messo in sicurezza e sistemato. I lavori inizieranno lunedì mattina. Un intervento che si rende possibile grazie a un finanziamento di 250 mila euro concesso dall'assessorato ai Lavori pubblici della Regione. Si interverrà con la sistemazione dell’area prospiciente la strada provinciale (vicino al viadotto di S'Adde), nella quale, negli anni scorsi, si erano verificati fenomeni di smottamento con trasporto di detriti e fango, che rendeva pericoloso il transito nella strada di ingresso e uscita di Macomer, in quella che è diventata una strada di pertinenza provinciale. L’area d’intervento è localizzata nel settore sud est dell’abitato di Macomer, nella quale è presente anche una stradina comunale che collega la strada provinciale con la via Funtana e Cannone, nell’omonimo rione storico della cittadina.

I lavori prevedono la realizzazione di un muro di contenimento, nel rispetto della linearità e della morfologia del terrazzamento attuale. Con un altro specifico finanziamento del Comune di Macomer, di 20 mila euro, consentirà di realizzare, così come richiesto dall’ufficio tutela del paesaggio di Nuoro, il rivestimento del muro con pietra locale. Il traffico procederà col senso unico alternato, per tutta la durata dei lavori. (f. o.)

