«Stop alle folli corse in centro» 

Guerra alla velocità nel centro abitato di Sardara, scatta il piano del Comune. Venti gli interventi che l’amministrazione della cittadina termale ha programmato per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Il piano di “moderazione del traffico” è già partito con la segnaletica orizzontale e con tredici attraversamenti pedonali rialzati nelle strade più trafficate. Altri arriveranno a breve. «Sono state le richieste di aiuto dei cittadini – dice il sindaco, Giorgio Zucca - esasperati dell’eccessiva velocità di macchine e moto, nonostante il limite orario di 30 chilometri, a dettare l’urgenza del provvedimento».

Il piano del Comune

Nel giro di due settimane lungo le vie principali del paese sono comparsi i passaggi rialzati, nei punti più a rischio, vicino alle scuole, ai market ma anche in alcune strade dove gli automobilisti spericolati amano pigiare l’acceleratore fino a 90 chilometri orari. Quattro le vie interessate: Cagliari, San Gavino, Oristano, Viale dei Platani. Imminente l’intervento all’incrocio fra via Ariosto, la circonvallazione, scambiata per un’autostrada, e la provinciale per Collinas. Tra gli interventi in arrivo la nuova segnaletica verticale, con cartelli lampeggianti. E poi diverse strade del centro storico pronte ad accogliere il senso unico, troppe strette per il doppio senso di marcia. La polizia municipale ha provveduto a studiare le caratteristiche delle vie e viuzze in acciottolato, per non correre il rischio di una marcia indietro.

La sicurezza

«L’intervento – ricorda Zucca - è finalizzato a una risposta concreta al problema di sicurezza stradale che da qualche tempo desta grande preoccupazione. Non si può far finta di non vedere le auto e le moto che sfrecciano a tutta velocità, incuranti degli anziani e mamme col passeggino. Un incubo per tutti». Quattro vie con tanti dossi che non lasciano più spazio alle scuse meschine dei frettolosi che mettono in pericolo se stessi e gli altri. È da tempo che gli amministratori pensano a un censimento delle strisce pedonali per individuare le zone a rischio. Il primo passo qualche anno fa con i primi cartelli luminosi. Decisione presa dopo un incidente mortale in pieno centro abitato. Da allora la sicurezza stradale è sotto la lente d’ingrandimento. L’ultimo intervento ha impegnato risorse per 40 mila euro.