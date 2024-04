Stop alle delibere sulla sanità: FI attacca Todde 

«Il primo atto della presidente Todde è una grave invasione di campo»: così il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali e salute della Camera, ha attaccato ieri in una nota la neo governatrice per la sua decisione di “congelare” la situazione nelle varie aziende sanitarie, imponendo che si limitino all’ordinaria amministrazione finché non si sarà insediata la nuova Giunta regionale.

La polemica nasce dalla comunicazione inviata nei giorni scorsi da Todde ai direttori generali delle Asl, dell’Ares, dell’Arnas Brotzu, delle Aziende ospedaliero-universitarie, dell’Areus e dell’Istituto zooprofilattico. Un atto con cui la presidente di fatto congela ogni provvedimento attuativo delle delibere approvate negli ultimi giorni della Giunta Solinas. In particolare, si dispone di non decidere nuove spese e di sospendere anche «ogni procedura di conferimento di incarichi di qualsiasi natura», come recita la comunicazione della presidenza. Questo perché «con l’insediamento della Giunta verrà avviato un nuovo processo di programmazione del Servizio sanitario regionale», che rischierebbe di nascere già condizionato da eventuali decisioni delle Aziende.

«Finché si fa riferimento al processo di programmazione del Servizio sanitario – afferma Cappellacci – è certamente nelle prerogative di chi governa stabilire atti di indirizzo; ma quando si entra nel merito del conferimento di incarichi di stretta competenza manageriale si esonda abbondantemente dalle funzioni politiche e si compie una pesante invasione di campo». E visto che si parla di “incarichi di qualsiasi natura”, prosegue il deputato, «non è dato sapere a quali si riferisca e se addirittura l’intervento presidenziale riguardi perfino i concorsi. Non so di quali incarichi si tratti, dal momento che non mi sono occupato mai di nomine, ma certo è che un presidente si dovrebbe occupare di programmazione e di atti di indirizzo, non di atti di gestione».

