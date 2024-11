Stop alle croci sulle strade nel nome di Najibe 

È stata una mattina diversa, di quelle che portano con sé il peso della memoria e il dovere di cambiare. Al The Space cinema di Quartucciu, ieri, la polizia stradale della Sardegna ha riunito autorità, insegnanti e oltre 400 studenti delle scuole per celebrare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada. In sala anche i genitori e gli amici della ventenne Najibe Zaher, la cui vita è stata tragicamente spezzata, insieme a quella di altri tre amici, in un incidente in viale Marconi a Cagliari il 23 settembre 2023.

Momenti toccanti

Tra i momenti più toccanti, le parole della questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, che si è rivolta ai giovani con l’empatia di una madre: «Siate custodi della vostra vita. Ogni telefonata che annuncia una tragedia stravolge famiglie intere. Vi prego, fate la vostra parte».Poi, hanno parlato le immagini del docufilm “La vita salta”. Volti, lacrime, voci. Storie vere di chi ha perso tutto su un tratto di asfalto. Una narrazione intensa e cruda che, con l’ausilio della realtà, ha cercato di fare breccia nelle coscienze dei giovani spettatori. «Sulla strada non si scherza e la vita è un bene prezioso», è stato il messaggio dei poliziotti, impegnati a sensibilizzare proprio chi si appresta a diventare utente attivo della strada.

Gli agenti

Giovanni Marziano, dirigente della polizia stradale della Sardegna, ha ricordato quanto ogni comportamento sbagliato alla guida possa trasformarsi in una tragedia. «Gli incidenti stradali sono causati dai comportamenti umani. Salvaguardare la propria vita e quella degli altri dovrebbe essere una priorità assoluta».

Una riflessione che risuona con forza se si guarda ai numeri della stradale: anche in Sardegna, nonostante un trend altalenante, gli incidenti restano una piaga, 755 quelli rilevati nel 2024 di cui 17 mortali. E se l’Europa punta a dimezzare le vittime entro il 2030, la strada verso l’obiettivo zero nel 2050 passa attraverso la responsabilità di ognuno di noi.Per questo, la sicurezza stradale è ora inserita anche nelle nuove linee guida dell’educazione civica. Come ha sottolineato Giampaolo Farci, referente per l’educazione stradale della direzione scolastica regionale: «La prevenzione deve iniziare fin da piccoli, affinché le corrette condotte vengano apprese e interiorizzate nel tempo».

I giovani

La consapevolezza, però, non si costruisce solo con le parole, ma anche con gli esempi. Come quello di Alessandro Serra, studente universitario e amico fraterno di Najibe. Dopo il tragico incidente che gli ha strappato un pezzo di vita, Alessandro si è impegnato in prima linea per sensibilizzare i suoi coetanei. «Sono diventato presidente della consulta dei giovani di Selargius – sono le sue parole -. Organizzeremo eventi sulla sicurezza stradale per mostrare il lavoro che la polizia svolge dopo un incidente. Voglio far capire quanto è importante la responsabilità, soprattutto sulla strada. Spero di lasciare un segno positivo».

Il messaggio

La sicurezza stradale è infatti un’urgenza che tocca tutti. Perché ogni vittima ha una storia, una famiglia, degli amici. E ogni tragedia lascia un vuoto incolmabile. Il messaggio, che è rimbalzato ieri tra le mura del cinema, si è trasformato in un monito: sulla strada, non siamo mai soli. Ogni azione ha conseguenze che si propagano ben oltre il nostro controllo.

Najibe e tutte le altre vittime della strada non potranno tornare, ma il loro ricordo può trasformarsi in una forza capace di prevenire altre tragedie: sulla strada ignorare può costare molto più di quanto si è disposti a pagare.

