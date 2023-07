«Stop alle corse in via Fiume» 

Non sono bastate proteste, petizioni e raccolte di firme. Nel tratto a quattro corsie di via Fiume, dall’incrocio con via Polonia fino alla rotatoria del Margine Rosso, si continua a sfrecciare anche a 150 km orari. E dossi e attraversamenti pedonali rialzati non sono mai stati sistemati.

Così chi ogni giorno attraversa la strada, diretto ai supermercati o al grande parco a ridosso di via Austria, o anche a casa propria, rischia la vita. Non è stato fatto niente nemmeno dopo la morte qualche anno fa di un giovane falciato da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce. Il suo volto sorridente è su un murale, realizzato su nel parco, fortemente voluto dai genitori.

Le voci

«Lo confesso, ho paura. Per me, per la mia famiglia, per i miei cani», dice Antonio Milleddu, insegnante e pittore che vive proprio a ridosso di via Fiume, «ogni volta che attraversiamo quella strada rischiamo la vita». E snocciola i numeri: «Dal 2015 si sono verificati 48 incidenti. Di recente mio figlio e mia nuora sono scampati per un pelo a un incidente mentre attraversavano sulle strisce e nelle scorse settimane il nostro cane è stato investito da un suv. Per fortuna ora sembra stare meglio. Sta di fatto che così non si può andare avanti. Che sistemino dossi, attraversamenti rialzati, che facciano qualcosa prima che succeda l’ennesima tragedia».

Qualche anno fa i residenti della zona avevano avviato una raccolta di firme allegate a una petizione per chiedere appunto maggior sicurezza nella strada. Ma mentre nel primo tratto della via, in centro, sono stati sistemati gli attraversamenti pedonali rialzati, qui invece non è cambiato niente.

«Via Fiume è una strada pericolosissima dove si sfreccia a folle velocità, laddove il limite è di 50km orari», spiega la presidente del comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «già nel 2019 il comitato aveva presentato una petizione supportata da una raccolta firme fatta pervenire al Comune, alla Polizia locale e anche al Prefetto». Nel documento, «si chiedeva il posizionamento di sistemi che garantissero la sicurezza permanente come attraversamenti rialzati e rilevatori di velocità. Inoltre era stata richiesta anche una barriera di protezione, con staccionata o siepi, per i Giardini di via Fiume per tutelare sia bambini che animali». Invece, niente.

E per ora non sembrano arrivare buone notizie.

La replica

«La necessità di quegli attraversamenti in via Fiume è stata segnalata» spiegano dagli uffici Traffico e viabilità della Polizia locale, «per ora gli attraversamenti rialzati seguono gli appalti della posa dell’asfalto, tranne quello di via Pitz’ e Serra, davanti alle scuole».

