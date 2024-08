Stop alle continue incursioni: chiuso l’asilo abbandonato  

Arrivano i lucchetti nell’ex asilo di via Fadda. Per porre un freno alle continue incursioni nello stabile abbandonato da oltre 20 anni, il Comune ha provveduto a chiudere il cancello dell’ingresso principale, da dove da tempo entrava chiunque.

Qualche senza tetto era riuscito a introdursi anche nelle stanze della scuola, trovando rifugio per la notte, ma con grande pericolo perché la struttura non è agibile ed è pericolosa.

Tanto che qualche tempo fa era stato appiccato anche un incendio. Le fiamme si erano propagate velocemente per via della presenza di banchi e sedie di legno accatastate all’interno. In cortile ci sono ancora attrezzature sportive abbandonate ed è da oltre 50 anni che non ci sono più le suore ad accogliere i bambini.

Del vecchio asilo poi diventato scuola materna e in seguito abbandonato, erano rimasti, appunto, soltanto i banchi e le sedie che si intravedevano dalle finestre distrutte, la maggior parte però andati distrutti nell’incendio.

Anni fa era stata ventilata l’idea che la struttura potesse essere ceduta alla Polizia di Stato per ospitare una nuova sede. Ipotesi poi scartata: si era preferita la cessione per questo scopo dell’ex asilo di via Boito anche questo abbandonato e in balia dei vandali.

