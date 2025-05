Stop alle auto, via Sassari torna pedonale 

Da domani il tratto compreso tra piazza del Carmine e via Mameli sarà aperto solo ai pedoni (e i mezzi autorizzati). Il Comune, infatti, come ogni anno ormai, ha concesso la pedonalizzazione a tempo determinato (fino al 31 ottobre) per consentire a ristoranti e locali di sistemare i tavolini all’esterno (come avviene già tutto l’anno nell’ultimo tratto, quello compreso tra via Mameli e il Corso) e soddisfare così l’enorme domanda di cagliaritani e turisti che desiderano cenare all’aperto (l’iniziativa ha trovato anche il consenso dei residenti).

La pedonalizzazione parte da piazza del Carmine e arriva fino a via Mameli: l’ultimo tratto, quello compreso tra via Mameli e il Corso è off limite alle auto tutto l’anno. Niente auto anche in via Malta, nel tratto compreso tra vico Malta e via Sassari.

Resta garantito il passaggio dei mezzi per le operazioni di carico e scarico, tutti i giorni tra le 7 e le 11 nei giorni feriali, per una durata massima della sosta di 15 minuti.

Il divieto di circolazione e sosta si estende a tutti i veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, e mezzi di soccorso, di polizia e di emergenza.

