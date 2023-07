Stop alle auto sulla strada per il mare 

Tutti in coda dietro la processione. Torna il tradizionale appuntamento con la festa di San Giovanni Battista e torna il weekend estivo più temuto dagli automobilisti. Sabato e domenica traccas e calessi invaderanno via Leonardo da Vinci con la sfilata dapprima da Quartu verso Sant’Andrea e poi domenica, nelle ore di rientro dalle spiagge, da Sant’Andrea a Quartu. Da qui tutta una serie di modifiche al traffico stabilite dalla Polizia locale.

I divieti

Dalle 8 di sabato alle 24 di domenica e poi il 31 Luglio e l’1 e il 2 agosto, dalle 9 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via San Salvatore, per consentire l’allestimento della tradizionale “Tracca” a forma di vela. Sempre sabato dalle 16 alle 21 e domenica dalle 7 alle 9,30 sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Fiume, lato destro direzione Piazza IV Novembre nel tratto compreso tra via D’Azeglio e il civico 115 per consentire la sosta dei carri trainati dai cavalli, prima della partenza del corteo in direzione della Chiesa di Sant’Andrea.

Strada chiusa

Corteo che partirà sabato alle 18,30 da via San Salvatore e da qui verso via Leonardo da Vinci dove sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio di carri e calessi. Percorso inverso e stessi divieti domenica sempre dalle 18. Lunedì 31, martedì 1 e mercoledì 2 agosto, dalle 7 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Sciesa tra via Menotti e via Fiume. Limitazioni al traffico anche in via San Salvatore. In ogni caso, sarà sempre consentito il transito dei residenti.

Il programma

Tornando alla festa sabato alle 14 ci sarà la partenza in calesse dell’obriere Stefano Campus per il raduno delle tracchere. Alle 18,30 la partenza da via San Salvatore della Tracca a forma di vela, di calessi e carri con i suonatori di launeddas e di fisarmonica e il gruppo folk verso il parco Parodi dove alle 21 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

Domenica si comincia alle 8 con la messa, alle 8,30 ci sarà la partenza del nuovo obriere Nicola Deiana da via Sciesa fino al parco Parodi dove arriverà alle 10. Subito dopo alle 10,30 processione e messa. E poi alle 18,30 la partenza del corteo verso Quartu passando per la litoranea. Si prosegue lunedì 31 luglio alle 11 con la partenza della sfilata del cambio della bandiera da via San Salvatore a via Sciesa e alle 18 in via San Salvatore ci sarà la degustazione.

