Stop alle auto per la sfilata di carnevale 

Stop ai veicoli in alcune strade del centro per fare spazio alla sfilata di carnevale in programma sabato a Selargius. Le nuove regole temporanee sono messe nero su bianco nell’ordinanza della Polizia locale: divieti di transito e sosta, dalle 17 alle 19,30, in via Salvemini, via Milazzo e via Trieste.La seconda tappa del carnevale in città dopo la sfilata degli studenti in programma giovedì. Sabato si parte alle 15, con raduno del partecipanti nei parcheggi del campo sportivo "Virgilio Porcu" dove si formerà il corteo pronto a sfilare lungo le vie Parigi, Allende, Antonio Segni, Pietro Nenni, San Martino. Alle 17 spazio al "Carnevale dello sport": realizzato con il coinvolgimento della Libertas, con la tradizionale corsa in maschera e altre iniziative sportive non competitive, aperte a tutti. Il raduno degli atleti è previsto in via San Martino (Monumenti ai Caduti), con gare in maschera di atletica leggera con atleti suddivisi per categoria e sport vari. Alle 19.30 premiazione, pentolaccia e zeppolata per tutti. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA