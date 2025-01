Stop alle auto per i cantieri 

La nuova colata d’asfalto è partita ieri in via delle Ginestre, una delle strade in elenco nel mini appalto da 140mila euro stanziati dal Comune di Selargius. Ieri mattina gli operai della ditta incaricata hanno iniziato i lavori nella strada che conduce all’impianto sportivo riaperto di recente. Poi si proseguirà - sino al 31 gennaio - in via Romagnino, via Parigi e vico Parigi, con divieti previsti durante il restyling in corso: stop alla circolazione e alla sosta - con rimozione forzata dei veicoli in divieto - dalle 7,30 alle 19,30.

