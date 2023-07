Stop alle auto per gli eventi 

Rivoluzione al traffico per consentire gli spettacoli estivi in piazza 28 Aprile, in programma l’8 e 27 luglio, e il 4, 5, 10 e 14 agosto. Stop alle auto dalle 20 sino a mezzanotte in alcune vie del centro: in via Eligio Porcu - nel tratto compreso fra via Cavour e via Martini - in via Bergamo, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dove gli automobilisti dovranno rispettare la direzione obbligatoria in via Cavour. E in via Venezia: in questo caso il percorso alternativo prevede la svolta in via Martini.

