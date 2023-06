Stop alle auto nel centro: scatta la Ztl sino a ottobre 

Stop alle auto in centro nelle ore serali da metà giugno sino al primo ottobre. Lo ha stabilito la nuova Giunta comunale che ha dato seguito (con alcune novità) a quanto stabilito negli ultimi anni dalle amministrazioni guidate da Gianluca Dessì. Il perimetro va dalla rotonda di via del Mare da una parte sino a via Regina Margherita dall’altra (intersezione con via Umberto e via Giardini). L’orario di chiusura delle strade viene posticipato di trenta minuti: si parte dalle 19.30 e non dalle 19 per andare avanti sino all’una del mattino. «Abbiamo cercato – ha spiegato il primo cittadino – di venire incontro a tutte le esigenze, sia degli operatori commerciali che dei cittadini».

L’obiettivo della Ztl, come riportato nella delibera, è quello di «alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio» anche perché la Ztl «può suscitare benevoli effetti che scaturiscono dalla minore presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale-storico e artistico e migliore fruibilità del centro urbano».

Lo stop alla circolazione riguarda anche le biciclette, i monopattini, gli overboard e i segway. Sarà compito della società in house – in accordo con la polizia locale – gestire il perimetro urbano centrale (transennamento, parcheggi) durante la Ztl. (g. a.)

