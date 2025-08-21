VaiOnline
Cabras.
22 agosto 2025 alle 00:40

Stop alle auto intorno a Tharros  

Stop alle auto. A San Giovanni di Sinis la zona degli scavi archeologici di Tharros e il tratto che conduce a Capo San Marco diventano ufficialmente pedonali. Da ieri è operativo il varco elettronico per il controllo degli accessi: il nuovo sistema, disposto dal Comune, dà piena attuazione all'istituzione della zona a traffico pedonale permanente. Il varco, in prossimità del chiosco bar Pau, monitorerà il transito veicolare 24 ore su 24 attraverso il riconoscimento automatico delle targhe. L’accesso all’area è vietato a tutti i veicoli non autorizzati, sono ammessi esclusivamente i mezzi delle categorie previste dal regolamento (i residenti e i proprietari di immobili nell’area, i veicoli di servizio e per le emergenze, i mezzi per il carico e scarico, i veicoli al servizio di persone con ridotta mobilità infine le bici).
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto del Comune per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della borgata, valorizzando il patrimonio paesaggistico e archeologico di uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Già in passato il Comune aveva tentato di limitare il traffico ma in pochi rispettavano i cartelli di divieto. Adesso con il sistema elettronico di lettura targhe, si cambia. ( s.p. )

