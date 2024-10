«Stop alle armi a Tel Aviv dal 7 ottobre» 

Roma. L’atteggiamento dell’esercito israeliano «è del tutto ingiustificato» ma bisogna stare attenti «a non isolare Israele». Alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni scandisce davanti al Parlamento la condanna espressa domenica nella telefonata con Benjamin Netanyahu dopo gli attacchi al contingente Unifil ma articola con diplomazia l’obiettivo di mediazione che si è posta, anche come presidente del G7. Una strategia in cui è cruciale la missione in programma venerdì in Libano - forse la prima tappa di un tour che potrebbe includere la Giordania - mentre Antonio Tajani sarà in Israele e in Palestina. Non c'è solo Medio Oriente nelle sue comunicazioni, aperte dalla premier con una esortazione al Pd a sostenere Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione, «senza distinguo e tentennamenti», e «anteponendo l’interesse nazionale a quello di partito». Anche perché per l’Italia «è un notevole miglioramento». Come spiegano fonti di governo, dietro l’appello c’è il sospetto che i dem remino contro Fitto a Strasburgo.

La geopolitica

Sono però le crisi geopolitiche il focus delle comunicazioni e del consueto pranzo di lavoro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella e i ministri, alla vigilia del summit di Bruxelles. «Non ci rassegniamo, come pure in molti suggeriscono, all’idea di abbandonare l’Ucraina», mette in chiaro Meloni, ammonendo chi parla di pace in modo generico che bisogna lavorarci «in concreto». E «non è facile». Vale anche per il Medio Oriente. Alle opposizioni che le rinfacciano di non essersi espressa sull’embargo alle armi a Israele, la premier ribatte che dopo il 7 ottobre «la posizione italiana è più restrittiva di Francia, Germania Regno Unito: questi partner continuano a operare anche per le nuove licenze una valutazione caso per caso, noi abbiamo bloccato tutto».

Gli Stati Uniti

Il pressing di Joe Biden per cercare di contenere l’alleato Benyamin Netanyahu segna un nuovo capitolo nella lettera che il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato al ministro per gli Affari strategici israeliano Ron Dermer. In cui, nella sostanza, affermano che Israele ha un mese di tempo per migliorare significativamente la situazione umanitaria a Gaza. Diversamente, rischia di non ricevere più armi dagli Stati Uniti. I toni della missiva, di cui Times of Israel pubblica l’originale, sono naturalmente diplomatici e formali ma il senso è quello dell’ultimatum: gli Usa mantengono il loro sostegno incrollabile, Israele onori i suoi impegni. Le richieste di Blinken e Austin si concentrano su tre punti in particolare: aumentare la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia entro l’inizio dell’inverno, facilitare la consegna attraverso la Giordania, porre fine all’isolamento della zona nord dell’enclave. E ieri sera è arrivato anche un altro monito: «Unifil gioca un ruolo importante in Libano e rispettiamo questo ruolo», ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Gli Stati Uniti «vogliono che tutti rispettino quel ruolo, compreso Israele», ha aggiunto.

La nuova arma

Intanto, però sono arrivati in Israele un team avanzato di militari Usa e componenti per il funzionamento della batteria di difesa aerea Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense). Altri militari e munizioni arriveranno nei prossimi giorni, ha fatto sapere il Pentagono. Il sistema comprende lanciatori, intercettori, apparecchiature radio e radar e richiede 95 soldati per funzionare. Il Thaad è considerato complementare al Patriot, ma può difendere un’area più ampia colpendo bersagli a distanze di 150-200 chilometri. Un sostegno importante per le difese aeree dell’Idf, che dopo un anno di guerra conta una riduzione dell’arsenale e una «carenza critica» di missili intercettori, secondo il Financial Times.

RIPRODUZIONE RISERVATA