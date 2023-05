Stop alle antenne vicino agli asili 

Non solo: si punta anche sulla condivisione degli stessi spazi da parte di più compagnie di telefonia mobile - che saranno assegnati tramite gara - con l’obiettivo di frenare la nascita incontrollata di antenne in città, al momento 49 in tutto contando anche quelle negli spazi privati. Sono alcune delle novità del nuovo piano delle antenne e del regolamento appena aggiornato dopo una prima fase di confronto con gli operatori economici del settore, in attesa delle osservazioni da parte degli enti interessati e dei cittadini.

Bollino rosso vicino alle scuole materne e agli asili nido, ritenuti siti sensibili dove non può essere installata nessuna antenna telefonica.

Non solo: si punta anche sulla condivisione degli stessi spazi da parte di più compagnie di telefonia mobile - che saranno assegnati tramite gara - con l’obiettivo di frenare la nascita incontrollata di antenne in città, al momento 49 in tutto contando anche quelle negli spazi privati. Sono alcune delle novità del nuovo piano delle antenne e del regolamento appena aggiornato dopo una prima fase di confronto con gli operatori economici del settore, in attesa delle osservazioni da parte degli enti interessati e dei cittadini.

Lontano dagli asili

Stop assoluto nelle strutture frequentate dai bambini sino ai sei anni: asili nido e materne. «Scelta che avremmo voluto allargare anche al resto delle scuole cittadine, ma la normativa non lo consente», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna. «Il regolamento e il piano devono tenere conto di due esigenze: da un lato quella di installare questi impianti visto il crescente utilizzo dei telefonini, dall’altra la tutela della salute, del paesaggio e dell’ambiente».

Si punta anche sull’installazione di più antenne - di diverse compagnie telefoniche - nello stesso sito, come già avviene per esempio sopra il palazzo comunale, privilegiando spazi pubblici. Tutto attraverso delle gare pubbliche, e senza superare i limiti elettromagnetici consentiti. «Di fatto si tratta di un piano di razionalizzazione che ci consentirà di monitorare meglio il territorio, senza più dover subire esclusivamente le scelte delle società di telefonia mobile», dice il vicesindaco.

La mappa

Un piano antenne che parte quindi dal riordino dei siti dove già sono presenti dei ripetitori, e ne individua di nuovi (nove quelli potenziali) decisi a seguito delle proposte fatte ai gestori e in base a determinate caratteristiche tecniche e di salvaguardia della salute pubblica: dal parcheggio della chiesa di Santo Stefano a Is Arenas, in una delle torri faro del campo. Si ipotizza anche di istallarne una nello spazio verde fra via Piemonte e via Principessa Iolanda, un’altra sopra il Municipio, nel parcheggio di Pitz’e Serra di fronte al mercato di Coldiretti. E ancora: nel Velodromo, dove l’idea è di usare lo stesso palo anche come lampione per l’impianto sportivo, nel parcheggio di Bellavista e nell’area del futuro mercato di Flumini, sempre ipotizzando l’utilizzo anche per l’illuminazione pubblica. E infine c’è lo spazio di proprietà dell’Enel in via Santu Lianu.

Dopo il primo sì in Giunta ora scatta la seconda fase del confronto. Tempo sino al 29 maggio per presentare online le osservazioni che saranno valutate dagli uffici del Comune, poi l’ulteriore passaggio in Giunta per la presa d’atto dei suggerimenti ricevuti. E infine l’approdo nel parlamentino di via Porcu per il sì definitivo all’aggiornamento del regolamento e del piano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata