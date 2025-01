Stop alle aggressioni al personale ferroviario 

“La violenza non prende il treno” è la campagna di sensibilizzazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa che parte oggi dalla stazione di piazza Matteotti.

Dalle 8.30 alle 15, ai viaggiatori sarà consegnato un volantino sul ruolo del personale ferroviario «nel garantire il tuo viaggio in sicurezza e tranquillità, affrontando turni e condizioni di lavoro difficili, con dedizione e professionalità. Sempre più frequentemente – scrivono le sigle sindacali - assistiamo ad aggressioni e violenze nei confronti dei capitreno e di tutto il personale di stazione front-line. Lavoratrici e lavoratori che, di giorno, di notte, a Natale e a Ferragosto, contribuiscono alla tua sicurezza e ti ricongiungono ai tuoi affetti, riportandoti a casa».

Nel 2024 in Italia si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale in treno o in stazione.

