«Stop all’alta velocità all’ingresso di Bacu Abis» 

Le auto e le moto sfrecciano, entrando e uscendo dal paese, come se fosse una gara di Formula Uno o di Motogp. Bacu Abis, frazione mineraria di Carbonia, duemila abitanti, non ne può più dei livelli di pericolosità assunti da via Pozzo Nuovo, tracciato principale che si stacca dalla statale 126. È un chilometro con illuminazione a tratti assente e priva di marciapiedi (se non per pochi metri in un lato in prossimità di una scuola) nonostante a bordo strada vi abitino una decina di famiglie. Sono tutti concordi: servirebbero almeno due dossi dissuasori. «Uscire di casa è diventato un terno al lotto - accusa Antonio Riello – questa è il principale ingresso a Bacu Abis ma molti corrono come pazzi incuranti che alla fine del viale c’è per giunta una scuola: solo nei raribgiorni in cui c’è l’autovelox le cose migliorano, altrimenti i rischi sono elevati». L’assenza di marciapiedi complica lo scenario: «Chiaro – contesta Efisio Aru – perché non c’è delimitazione della carreggiata e per chi abita a un metro dalla strada i pericoli sono ulteriori: antipatico dirlo, ma invitiamo a maggiore precauzione anche i conducenti dei bus». In via Pozzo Nuovo completa il quadro l’esplosione frequente di alcune fognature sottodimensionate. «La posa di almeno due dissuasori e la costruzioni dei marciapiedi – contesta il consigliere comunale Sandro Mereu, autore di varie mozioni – sono interventi minimi indispensabili e a costi bassi».

