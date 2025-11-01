VaiOnline
Sassari.
02 novembre 2025 alle 00:15

«Stop all’allevamento intensivo di suini a Caniga» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stop all’allevamento intensivo di suini a Caniga. La richiesta è venuta dal sit-in, promosso ieri in piazza d’Italia da diverse associazioni tra cui Lav, Lega Italiana difesa animali e ambiente, Oipa, Arci. «Vogliamo che si attivino le istituzioni per bloccare tutto - afferma Roberto Corona della Lav- abbiamo attivato una raccolta firme e faremo il mailing bomb sul sito del Comune». Per dire no a quello che viene definito “come un inferno in terra” per i 1500 maiali che già stipano lo stabilimento di Caniga-San Giorgio. Sulla questione sono intervenuti, in consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Mascia e l’assessore alle Attività produttive Lello Panu sostenendo che l’impresa ha tutte le carte in regola per lavorare. Ma i dubbi, fra gli oltre cento attivisti che hanno manifestato, sono tanti. «Temiamo l’inquinamento - continua Corona - delle falde acquifere per effetto delle deiezioni animali». Scorie in cui potrebbero essere contenuti anche i residui degli antibiotici somministrati ai suini per evitare le patologie. «Gli allevamenti intensivi sono presidi di sofferenza e di morte», attaccano i volontari. I quali non si fermeranno qui ma proseguiranno con la raccolta firme in piazza d’Italia il 9 novembre. «Ma faremo anche- riferisce Fatima Fiocca della Lega difesa animale e ambiente- un sit-in pacifico davanti al luogo dove si trovano i maiali». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 