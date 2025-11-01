Stop all’allevamento intensivo di suini a Caniga. La richiesta è venuta dal sit-in, promosso ieri in piazza d’Italia da diverse associazioni tra cui Lav, Lega Italiana difesa animali e ambiente, Oipa, Arci. «Vogliamo che si attivino le istituzioni per bloccare tutto - afferma Roberto Corona della Lav- abbiamo attivato una raccolta firme e faremo il mailing bomb sul sito del Comune». Per dire no a quello che viene definito “come un inferno in terra” per i 1500 maiali che già stipano lo stabilimento di Caniga-San Giorgio. Sulla questione sono intervenuti, in consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Mascia e l’assessore alle Attività produttive Lello Panu sostenendo che l’impresa ha tutte le carte in regola per lavorare. Ma i dubbi, fra gli oltre cento attivisti che hanno manifestato, sono tanti. «Temiamo l’inquinamento - continua Corona - delle falde acquifere per effetto delle deiezioni animali». Scorie in cui potrebbero essere contenuti anche i residui degli antibiotici somministrati ai suini per evitare le patologie. «Gli allevamenti intensivi sono presidi di sofferenza e di morte», attaccano i volontari. I quali non si fermeranno qui ma proseguiranno con la raccolta firme in piazza d’Italia il 9 novembre. «Ma faremo anche- riferisce Fatima Fiocca della Lega difesa animale e ambiente- un sit-in pacifico davanti al luogo dove si trovano i maiali». (e.fl.)

