Stop all’acqua per i lavori sulla rete idrica 

I lavori per il primo step del completamento della rete idrica nel litorale di Flumini proseguono, comprese le verifiche tecniche che per lunedì causeranno un’interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata dai cantieri.

«L’8 luglio i tecnici di Abbanoa eseguiranno alcuni interventi idraulici nelle condotte», fanno sapere dalla società che gestisce il sistema idrico, «che comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica lungo il tratto di via dell’Autonomia regionale sarda, tra via dei Pittori Europei e via S’Ecca S’Arrideli con eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni dalle 8 alle 18». Lavori attesi da anni, con qualche disagio per lunedì. «Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi», assicurano. Qualsiasi anomalia potrà essere comunicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde - 800.022.040 - attivo 24 ore su 24.

