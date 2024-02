Stop all’acqua, disagi e proteste 

Rubinetti a secco in tutta Selargius dalle 8 alle 18 di domani - esclusi i due rioni di Is Corrias e Su Planu - come richiesto da Abbanoa per consentire i lavori di ammodernamento nella rete idrica principale. Città senz’acqua per dieci ore quindi, con una serie di strutture pubbliche che resteranno chiuse per tutto il giorno, comprese diverse scuole non dotate di una riserva idrica efficiente. Disagio che ha già sollevato le critiche di molti genitori: ««Non possono esserci scuole di serie A e altre di serie B, serve una soluzione che elimini questa disparità fra gli studenti».

Le chiusure

Lavori concentrati nelle condotte di via Roma, via San Salvatore e via San Martino, quelle che di fatto collegano la rete idrica di tutto il centro abitato. «Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovessero essere completati in anticipo», assicurano da Abbanoa.Stop all’acqua che impone la chiusura di una serie di strutture comunali, come risulta dall’ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu. Cancelli chiusi nella scuola dell’infanzia e nelle medie di via Bixio, nella primaria di via Roma. Resteranno aperte - sino alle 13,30 - la scuola elementare di via Parigi e le medie di via Custoza. Chiusi gli asili di via Canova, via Bellini e via delle Orchidee, la primaria di via Rossini e le scuole di via delle Begonie. Stesso discorso per la scuola civica di musica, il liceo Pitagora e l’istituto Scano. Resteranno chiusi anche i centri di aggregazione, le biblioteche, il teatro Si ‘e Boi, la sede della Polizia locale, il museo, e l’impianto sportivo Generale Porcu.

Le proteste

«È vergognoso che nel 2024 ci siano scuole senza una riserva idrica che consenta di garantire le lezioni anche quando manca l’acqua», lamenta Riccardo Cioni, consigliere comunale e papà di un alunno della primaria di via Parigi, «i lavori di Abbanoa sono diventati frequenti, non si può andare avanti così».

Malcontento che accomuna decine di genitori pronti a manifestare davanti alle scuole dei figli. «Sono in corso le verifiche per capire quali istituti hanno una riserva idrica efficiente, e quali no», la risposta della dirigente dell’Istituto comprensivo 1 Patrizia Fiori, che aggiunge: «purtroppo le risorse economiche della scuola non consentono di affrontare la spesa per tutti i plessi».

