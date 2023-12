Stop alla violenza: si corre sui tacchi 

Una corsa sui tacchi contro ogni forma di violenza sulle donne. È questa l’originale manifestazione che si svolgerà domenica in piazza Marconi a San Gavino su iniziativa della commissione comunale per le Pari opportunità e dell’associazione “Atletica podistica San Gavino”.

La manifestazione si svolgerà nel cuore del paese e prevede l’uso di scarpe con un tacco di almeno sette centimetri, un elemento di disturbo nella corsa che simboleggia le difficoltà alle quali le donne vanno spesso incontro. «L’idea è quella di rappresentare simbolicamente l’equilibrio delle donne nel far conciliare famiglia, lavoro, interessi con un invito rivolto alla componente maschile a mettersi nei propri “tacchi”. Questa corsa vuole rappresentare in maniera simbolica la libertà delle donne a urlare il bisogno di rispetto: abbiamo preso spunto da manifestazioni simili», racconta la presidente della commissione Pari opportunità Barbara Collu. Così domenica piazza Marconi diventerà il luogo del confronto e della lotta ad ogni discriminazione.

Le regole

«Le iscrizioni alla corsa sono già aperte e c’è tempo per partecipare fino alle 10 di domenica. La gara si svolgerà dalle 11 per la durata di circa un’ora e le corse si svolgeranno a gruppi e poi ci sarà la finalissima. L’invito è quello di correre sulle punte dei tacchi per evitare di cadere – spiega Antonello Podda, presidente dell’Atletica Podistica –. Le batterie saranno di sei corridori e i tacchi dovranno essere di almeno 7 centimetri di altezza e 2 centimetri di diametro: sarà presente un arbitro ufficiale che verificherà i corretti requisiti utilizzati per lo svolgimento della competizione che interesserà tutta la piazza su un percorso di circa 40 metri, i partecipanti correranno su un tappeto rosso. Per informazioni si può telefonare al numero 348-6580694».

La campagna

L’assessora comunale alle Pari opportunità Silvia Mamusa aggiunge: «Quest’iniziativa simbolica traduce la difficoltà della donna al riconoscimento di pari condizioni sociali. Sono numerose le iniziative a cui ha partecipato anche la nostra commissione, come la Notte Rosa, Dimore d'Argilla, T-Essere intorno, Stella di Mare. Molto importanti sono state le iniziative promosse e curate da tutte le componenti della commissione, legate al riconoscimento sociale delle pari opportunità anche in ambito lavorativo e politico. Un lavoro importante che oggi vede sempre di più la partecipazione non solo delle donne ma anche degli uomini che condividono la necessità di un riconoscimento paritetico di condizioni in una società che si evolve e progredisce». Per la corsa sui tacchi ha offerto il proprio supporto anche il Centro sportivo italiano, che ha la sua sede provinciale a San Gavino: «Abbiamo dato volentieri la nostra collaborazione – spiega il presidente Mario Farci – a quest’evento sportivo che vede l’impegno della Commissione della Pari opportunità in questa importante iniziativa di sensibilizzazione».

