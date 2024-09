Stop alla sosta causa lavori a Su Moriscau 

Nuovo divieto di sosta nella località Su Moriscau, alla periferia di Sestu. In questi giorni alle auto è vietato sostare sul lato destro della strada, nella parte che fiancheggia i campi coltivati. Una misura per facilitare il continuo passaggio di mezzi pesanti.

Sono infatti in corso lavori per la sistemazione di nuovi sottoservizi e i camion hanno bisogno di muoversi agevolmente. Inoltre sono presenti vari magazzini e attività all’ingrosso, e questo significa altro traffico, molto intenso. In alcune zone il divieto era già presente, anche se viene spesso disatteso. Nell’area del cantiere saranno comunque gli operai ad occuparsi di farlo rispettare. La notizia è stata pubblicata anche sull’albo pretorio comunale. Nella zona poi rimane un altro problema tipico di molte aree di Sestu, quello dei rifiuti. Vere e proprie cataste formano una spiacevole vista a chiunque passi di qui. Il problema è stato segnalato a Comune e Polizia Locale.

