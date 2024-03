Stop alla sala giochi, sarà battaglia al Tar 

Lo stop del Comune di Selargius a una nuova sala giochi in via Peretti finisce al Tar. Il provvedimento firmato dal dirigente del settore Polizia locale, Attività produttive e servizio Suape del Municipio è datato 4 dicembre 2023, con il quale veniva disposta l’interdizione e la cessazione immediata dell’attività di sala giochi al civico 2 di via Peretti.

Decisione presa nel rispetto di una norma regionale sul contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo, che vieta l’apertura di sale gioco vicino a scuole, chiese e luoghi di aggregazione. Sospensione che - come risulta da una determina comunale - la società che gestisce l’immobile a due passi dall’ospedale Brotzu, ha chiesto di annullare presentando ricorso al Tribunale amministrativo regionale. L’ultimo atto è la nomina di un legale esterno da parte del Comune al fine «di resistere in giudizio per la tutela degli interessi dell’Ente».

