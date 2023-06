Stop alla radioterapia, l’Isola si indigna  Oggi vertice con Doria  

La circolare choc che ha annunciato la chiusura per cinque mesi della Radioterapia oncologica del Businco (per la sostituzione dei macchinari), e l’invito alle donne con tumore al seno e gli uomini con tumore alla prostata di rivolgersi ad «altre strutture del territorio nazionale» per curarsi, ha provocato una bufera di polemiche, critiche e commenti indignati. Tace tutta la maggioranza di governo regionale (perfino i medici che ne fanno parte), mentre le opposizioni chiedono una seduta straordinaria della commissione Sanità e i sindacati evidenziano di essere stati tenuti completamente all’oscuro di questa operazione «gravemente lesiva dei diritti dei pazienti».

L’assessore Carlo Doria, in replica alle critiche, comunica che questo pomeriggio incontrerà i vertici di tutte le aziende coinvolte con le radioterapie, l’Arnas Brotzu (a cui fa capo l’Oncologico), l’Aou di Sassari, la Asl di Nuoro, il Mater Olbia (unica struttura – privata convenzionata – nell’Isola che attualmente sta svolgendo il servizio), «per discutere della strategia da mettere in campo per dare la risposta più soddisfacente ai pazienti, tenendo conto che il disagio rappresenta un prezzo che dobbiamo in qualche modo sopportare per dare ai sardi una sanità efficiente e innovativa, con una radioterapia di livello. Una riorganizzazione necessaria che non si tradurrà in alcun modo in rinuncia alle cure o abbandono dei pazienti».

La nota

Spiega Doria: «I nuovi macchinari per la radioterapia, due acquistati con fondi Cipe e due con le risorse del Pnrr con il cofinanziamento della Regione, per un totale di 20 milioni di euro, consentiranno di ridurre enormemente i tempi dei trattamenti e di fare con sole tre sedute ciò che si sarebbe fatto con trenta, con enormi ricadute sull’efficienza e sulle attese. I tempi di sostituzione dei macchinari sono condizionati dalla disponibilità delle aziende fornitrici, e questo ha ridotto i margini di manovra sul piano organizzativo». Nel frattempo, per il solo macchinario che resta in funzione al Businco «si implementa l’utilizzo», si cerca di potenziare l’organico al San Francesco di Nuoro, e c’è una trattativa col Mater Olbia per incrementare i tempi delle prestazioni.

Le opposizioni

In Consiglio regionale è stata chiesta una convocazione straordinaria e urgente della commissione Sanità, da Francesco Agus (Progressisti) – «la difficilissima situazione necessita un intervento immediato: la vita di centinaia di pazienti si ritrova appesa alla speranza che chi governa la sanità regionale trovi soluzioni organizzative e logistiche in tempi brevissimi all’interno delle strutture del Sistema sanitario regionale» – e da Daniele Cocco e Eugenio Lai (Alleanza Rosso Verde), che chiedono che la commissione si faccia a Nuoro. Desiré Manca, del Movimento Cinque Stelle, ricorda «che i sardi sono costretti a mettersi in viaggio per potersi curare. Persone fragili costrette in tantissimi casi a spostamenti estenuanti verso altre località, o addirittura a prendere un aereo o una nave verso altre regioni, perché le tempistiche della sanità sarda potrebbero essere fatali».

I sindacati

La Cgil e Fp di Cagliari «giudicano vergognoso quanto sta accadendo al Businco, l’ennesima dimostrazione della totale inadeguatezza e assenza di programmazione da parte di chi governa la sanità. Soltanto adesso che la notizia è diventata pubblica l’Arnas Brotzu ha convocato i sindacati e le rsu per l’emergenza radioterapia. Se ne discuterà giovedì alle 12, come se la sostituzione dei macchinari fosse stata decisa ieri».

Fulvia Murru, segretaria Uil, sottolinea: «Abbiamo proposto ai vertici aziendali di aprire h24 il servizio, pagando il personale con le risorse per l’abbattimento delle liste d’attesa, ma ci hanno risposto che non ci sono soldi».

