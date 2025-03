Stop alla protesta: la vertenza si sposta a Roma  

La protesta finisce dopo tre giorni. I lavoratori lasciano il presidio davanti all’ingresso della Portovesme srl quando arriva la notizia della convocazione dell’incontro a Roma per martedì prossimo al ministero delle imprese e del made in Italy. La vertenza si sposta dunque nella capitale, dove sono previsti due tavoli tecnici sulla situazione delle aziende dell'indotto del Sulcis e sull'avanzamento del piano di approvvigionamento energetico dell'area.

La giornata

Ieri mattina nello stabilimento della Portovesme srl si sono svolte due assemblee: una degli operai degli appalti, l’altra dei dipendenti diretti. Due incontri particolarmente affollati nei quali è stato fatto il punto sulla grave situazione degli ultimi giorni. A metà mattinata l’azienda dopo aver annunciato la fermata degli impianti («come misura precauzionale adottata per garantire la sicurezza dello stabilimento»), alla luce dello scioglimento del presidio «ha verificato che tutte le condizioni necessarie sono state ripristinate, consentendo così di riprendere l'operatività in totale sicurezza».

I sindacati

La tregua sul fronte della protesta non ferma la mobilitazione. Anche se adesso si attende l’incontro di Roma. «La convocazione al ministero è frutto delle lotte dei lavoratori che, con coraggio e perseveranza, in questi giorni, oltre a scongiurare i licenziamenti, hanno sollevato il problema del rilancio di un sito industriale che merita l’attenzione del Governo e della Regione – dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom – non si può accettare in silenzio l’assenza di risposte e prospettive». Al termine dell’assemblea sono intervenuti anche Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. «L’assemblea – si legge in un nota stampa della Rsu – ritiene inaccettabile il meccanismo che le vertenze si risolvano con lo spegnimento degli impianti in marcia, viatico invece favorevole alla definitiva desertificazione industriale del territorio già nota nel polo di Portovesme».

Fonti rinnovabili

Sempre per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente ieri la Regione ha annunciato che per transizione energetica sono stati stanziati 28 milioni di euro da ripartire nei 23 Comuni del territorio. «Le comunità energetiche rinnovabili – ha detto l’assessore Emanuele Cani – possono generare benefici concreti per cittadini e imprese, rendendo i Comuni protagonisti del cambiamento». (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA