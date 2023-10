Stop alla piazza per Pertini  FdI: «Un errore, la faremo» 

Il no della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale a Lucca alla mozione per intitolare un luogo pubblico all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, continua a tenere banco. Vicenda che ha sorpreso negativamente anche Riccardo Zucconi, deputato e vice coordinatore regionale della Toscana di FdI che, con una nota, «tira le orecchie» al centrodestra lucchese. «Sono rimasto stupefatto - ha detto Zucconi -. Il fatto che la proposta delle sinistre fosse posta in modo propagandistico non giustifica le reazioni riscontrate. FdI deve essere il primo partito a dimostrare rispetto, sono certo che l’amministrazione di Lucca porterà la proposta in Commissione toponomastica». Tutto è nato da una mozione presentata da Sinistra ecologista: dopo un’accesa discussione e momenti di tensione è stata bocciata con 17 voti contrari e 12 a favore, facendo insorgere il centrosinistra locale, che ha reso noto di aver avviato anche una raccolta firme. «Si stenta a capire quali siano i valori che guidano le destre in questo Paese. È sconcertante», il commento della segretaria del Pd Elly Schlein a cui si sono aggiunti quelli del leader di Si Nicola Fratoianni.

