Stop alla mensa, genitori in rivolta 

A Villamassargia, salvo svolte impreviste, gli studenti delle scuole elementari e medie che fanno capo all’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas dovranno fare a meno della mensa già prenotata a gennaio. Il servizio resta confermato solo per nido e scuola materna mentre i 27 studenti delle elementari e i 19 delle medie non potranno mangiare in classe, facendo così saltare anche il “tempo pieno” e costringendo la dirigenza scolastica a rimodulare il calendario didattico e valutare anche dolorosi esuberi tra docenti e personale Ata.

Il Comune

Comunicata dal Comune - ora impegnato nell’organizzare, fuori appalto, “pre-scuola, dopo-scuola e spazio compiti” ma ancora da strutturare e far accettare alle famiglie (si valuta anche il lunch-box, il pranzo da casa) - la decisione ha scatenato forte disappunto in tante famiglie e messo dirigenza scolastica, sindacati e minoranza consiliare sul piede di guerra.

«L’appalto triennale - spiega la sindaca Debora Porrà - si era chiuso con gli ultimi mesi nei quali ci eravamo dovuti affidare a due ditte distinte. Stavolta non lo abbiamo proprio espletato: le scarse iscrizioni per il “tempo pieno” rendono il servizio assolutamente non sostenibile. Nido e materna invece vanno alla grande. La scuola, chi non vi ha mai investito, s’interroghi sul perché il tempo pieno non risulti più attrattivo».

Le famiglie

Una riunione con le famiglie degli studenti del tempo pieno si è già tenuta: «Molti genitori erano furenti - fa sapere Leide Scanu, presidente del Consiglio d’istituto - ma in effetti i numeri sono bassi e anche io che ho 3 figli non sono una fan del tempo pieno: ritengo sia strutturato male». Sul fronte opposto la dirigenza scolastica: «Decisione comunicataci solo il 20 agosto - dice Marta Putzulu - e nonostante il fabbisogno complessivo dei tre gradi scolastici sia sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. Prendiamo unicamente atto di queste scelte e purtroppo ne gestiamo le conseguenze».

I sindacati

Insorgono anche i sindacati che chiedono di revocare la decisione. In una lunga nota Flc Cgil, Filcams Cgil, Cisl Scuola, Fisascat Cisl, Uil Scuola e UilTcCs Sardegna conteggiano la possibile perdita di «7 posti di lavoro e 20 di ore didattica» ed evidenziano «incoerenza nella programmazione comunale visti i 360 mila euro di fondi Pnrr ricevuti per il potenziamento di mensa e centro cottura comunale. Se il problema sono le risorse, - chiude la nota - le si cerchino, non si taglino scuola e lavoro».

Anche la minoranza consiliare di “Villamassargia Futura” fa riferimento al potenziamento della mensa e chiede con un’interpellanza urgente che la sindaca giustifichi «una decisione lesiva dei diritti di studenti, famiglie e personale scolastico».

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