Stop alla malamovida: polizia locale in servizio fino alle 4  

Vigili urbani in servizio anche durante le ore notturne, per prevenire gli eccessi della movida. È una vera novità, voluta dal sindaco Raimondo Cacciotto per rafforzare la sicurezza urbana e rendere la città più vivibile e ordinata. Per il momento la polizia locale vigilerà sulle vie maggiormente affollate di residenti e turisti fino alle 4 del mattino esclusivamente nel weekend, anche se l’Amministrazione sta cercando di estendere il servizio anche nei giorni infrasettimanali. «Siamo partiti da una situazione complessa: carenza di agenti, mezzi obsoleti, servizi insufficienti, – spiega il sindaco – abbiamo avviato da subito un confronto costante con i cittadini e i comitati di quartiere. Da lì è emersa con forza l’urgenza di ristabilire il rispetto delle regole e la convivenza civile». Tra i primi risultati, l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature moderne, insieme a una riorganizzazione mirata del servizio, che prevede anche pattugliamenti notturni estivi. Decisiva la formazione degli agenti, con corsi su guida sicura, uso di dispositivi come spray al peperoncino e aggiornamenti sulle normative. Nel frattempo è stato approvato il nuovo regolamento di Polizia Urbana che introduce regole chiare su occupazione del suolo pubblico, rumori molesti, videosorveglianza e contrasto all’abusivismo. «La città ha superato il milione e mezzo di presenze, – conclude Cacciotto – servono strumenti adeguati e un corpo di polizia forte. Stiamo lavorando in questa direzione».

