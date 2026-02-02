Stop alla guida spericolata, arrivano i dossi 

Far rallentare gli automobilisti spericolati è la parola d’ordine. E per metterla in pratica il Comune entro pochi giorni procederà con la posa di nuovi dossi, in città e nelle frazioni.

I pericoli

Tecnicamente si chiamano attraversamenti rialzati, perché di fatto arrivano a filo del marciapiede e consentono ai pedoni “deboli” (anziani, portatori di disabilità) di evitare lo scarto del cordolo o dello scalino, ma di fatto fungono da dissuasori. Ovvero, fanno diminuire bruscamente la velocità dei veicoli: il pensiero va a quelli installati quattro anni fa a Is Gannaus, un po’ più alti della media al punto che occorre letteralmente fermarsi, ingranare la prima, e scavallare. Comunque, dopo i nove attraversamenti installati in questi anni, ne sono subito in arrivo altri otto. Alcune lavorazioni sono già iniziate. È il caso di Serbariu: un dosso verrà collocato in via Cesare Battisti, proprio all’ingresso della città dove la Provinciale 78 si connette alla frazione. L’opera è stata chiesta dai residenti perché le vetture in ingresso hanno velocità inadeguate. Sempre in città, un’altra strada notoriamente pericolosa è via Liguria: previsti due dissuasori e anche in questo caso è iniziata la tracciatura: «Un attraversamento verrà collocato vicino alla chiesa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – l’altro nel segmento in discesa: in entrambi i punti si registrano da parte di automobilisti e motociclisti condotte di guida inappropriate».

Le frazioni

Sguardo anche alle frazioni: due dissuasori verranno posizionati a Cortoghiana in via Rinaldo Loi, rettilineo largo e lungo che dalla rotonda porta al centro Aias e che induce spesso a premere sull’acceleratore, al punto che spesso in questo viale il Comune monta l’autovelox. Identico discorso a Bacu Abis in via Pozzo Nuovo: sorgerà un dissuasore. Gli altri due dossi rialzati verranno collocati a Flumentepido e Barbusi. «Stiamo utilizzando 100 mila euro di fondi di bilancio – precisa l’assessore – e proseguiremo in un secondo momento valutando altre vie critiche». Spiccano corso Iglesias e via Asproni. Il Comune prenderà in considerazione pure via Lubiana dove stanno per partire ingenti interventi di risanamento stradale e urbanistico. Gli altri nove dossi sono stati messi anni fa a Is Gannaus e via Satta, poi più di recente in via Dalmazia, in via Don Orione. E per ultimo, l’incrocio fra via Castelsardo e via del Minatore dove proprio ieri è iniziato il rifacimento del dosso: realizzato nell’ambito della ristrutturazione complessiva del viale, era stato parzialmente smantellato un mese fa per un difetto dei materiali. A questi interventi si sommano varie zone in cui vige il divieto di oltrepassare i 30 chilometri orari.

