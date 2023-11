«Stop alla giungla delle insegne» 

Vietate le insegne proiettate, dipinte sui muri, a neon, a messaggio variabile, a bandiera (tranne che nelle farmacie, nei rivenditori di tabacchi e nei distributori di carburante). Banditi i cavalletti sulle vie, le tende che sporgono oltre il marciapiede e le pre insegne con l'indicazione della sede dell'impresa. Consentite solo le insegne dentro gli spazi delineati dall'infisso, le vetrografie e le vetrofanie purché nelle gradazioni di colore chiaro Pantone. Razionalizzati gli spazi pubblicitari su tutte le strade comunali: vietati sul lato mare, massimo trecento in tutto il territorio. Entro un anno, insegne e cartelloni pubblicitari dovranno essere adeguati a forme, colori, dimensioni e materiali indicati nelle duecento pagine del Piano per la disciplina dell'installazione degli impianti pubblicitari, approvato, ieri in Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza.

Le nuove regole

Illustrato dal sindaco, Settimo Nizzi, il nuovo regolamento divide la città in sette zone che ne stabiliscono i criteri di applicazione, con particolare riguardo per il centro storico, gli edifici ricadenti nel Piano particolareggiato, compreso San Pantaleo e Berchiddeddu, e per le zone turistiche. Obiettivo del sindaco, tutelare il decoro urbano e adeguare Olbia alle importanti città italiane ed europee. «Mettendo ordine in questa attuale giungla, in cui il 98 per cento delle insegne è abusivo, ci troveremo con una città più gradevole».

Il dibattito

D'accordo sulla necessità di ordinare insegne e affissioni e sulla zonizzazione della città, l'opposizione, però, contesta la rigidità di alcune regole e la mancata concertazione con gli imprenditori e chiede di sospendere l'approvazione del Piano per riportarlo nelle commissioni consiliari competenti, aprendo anche un periodo di osservazione. Proposta bocciata dalla maggioranza. «La condivisione con gli interessati avrebbe potuto portare risultati più efficaci anche in termini di regolarizzazione: così appare come un piano particolareggiato del decoro urbano e non un regolamento al servizio delle imprese», dice la capogruppo di Olbia Democratica, Ivana Russu. Puntuale la risposta del sindaco: «Nessuna imposizione, è una regolamentazione che favorisce la maggioranza dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA