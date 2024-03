«Stop alla collaborazione con Israele» 

Dopo l'ateneo di Torino, anche la Normale di Pisa riconsidera il bando Italia-Israele sulla cooperazione industriale, scientifica e tecnologica, suscitando, ancora una volta, la contrarietà del ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. E intanto viene rimandata a dopo le Europee la presentazione dell’ultimo libro di Dario Nardella, sindaco di Firenze, programmata per il 4 aprile alla Luiss di Roma. Non si placano nemmeno le polemiche sul caso Valditara, dopo che l’altro ieri il ministro leghista della Pubblica istruzione ha detto che «le classi devono essere formate in maggioranza da studenti italiani».

Contro Israele

Alla Normale di Pisa è stato il Senato Accademico, con una mozione approvata nei giorni scorsi, a chiedere al Maeci (ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) di «riconsiderare il bando scientifico 2024», accodandosi così alla prima sollecitazione fatta dagli studenti. Il genocidio a Gaza, su cui anche l’Onu non tergiversa più, è diventato un fronte caldo negli atenei italiani. Dal 3 al 10 aprile, da Torino a Bari, passando per Roma, Genova, Firenze, Bologna, Napoli e Reggio Calabria, sarà una settimana di mobilitazione. L’obiettivo della protesta è fermare la collaborazione scientifica con i centri di ricerca israeliani sui prodotti utilizzabili anche in campo militare. Per il 9 aprile, l’Usb ha proclamato lo sciopero degli amministrativi e dei docenti; il 16, invece, Fgc e Collettivi si sono dati appuntamento a Roma, in coincidenza con la riunione del Senato accademico a La Sapienza, dopo che nei giorni scorsi l’ateneo è stato invitato a fare marcia indietro sul bando Maeci.

Nardella fermato

Di queste ore il rinvio dell’appuntamento con Nardella, inizialmente chiamato alla Luiss per presentare “La città universale”, il suo libro dedicato all’Europa e alle fasce tricolori. Poi l’annullamento dell’invito. Una decisione su cui il sindaco si è detto «sbigottito e dispiaciuto perché avevamo concordato l’evento con personalità di varie posizioni politiche, come Gaetano Quagliariello, la cui storia politica di centrodestra è nota a tutti, o anche la professoressa Cerrina Feroni, che non è certo un'intellettuale di sinistra». Chiamati a partecipare pure l’ex premier Romano Prodi e il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Quest’ultimo, a lungo corrispondente da Israele, a metà marzo venne contestato e non riuscì a parlare in un convegno alla Federico II di Napoli; a La Sapienza lo stesso trattamento è stato riservato qualche giorno prima al giornalista David Parenzo.

Scuola

Non meno teso il versante aperto dalle parole di Valditara. Schierato con il titolare della Pubblica istruzione, il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri: «Le decisioni di Valditara servono a evitare delle classi ghetto in cui ci siano o solo bambini italiani o solo bambini stranieri. Chi critica queste misure è ignorante e razzista». Di segno opposto la posizione di Laura Boldrini: «La proposta del ministro è davvero fuori dal mondo – ha detto la deputata dem -. Pensare a un numero massimo di bambine e bambini stranieri nelle classi è un'idea che ci rimanda indietro di almeno cinquant'anni, a una scuola-ghetto inconcepibile, oltre che inapplicabile».

