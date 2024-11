«Stop alla chiusura delle sale operatorie» 

Il Businco si è trasformato ieri in una barricata simbolica, con pazienti, medici, sindacati e associazioni schierati in difesa del suo futuro. La protesta contro il piano dell’azienda Arnas Brotzu per la chiusura delle sale operatorie dell’ospedale Oncologico ha portato decine di persone davanti all’ingresso della struttura di via Jenner per chiedere di non sacrificare un presidio fondamentale per la lotta al cancro in Sardegna: «Siamo pronti a ricorrere alla Procura della Repubblica», hanno detto i manifestanti. In risposta alla mobilitazione, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha annunciato, a pochi giorni dall’ultimo incontro, un nuovo tavolo di confronto per trovare una soluzione che scongiuri la paralisi dei servizi. davanti al Businco ieri è arrivata anche la Commissione Sanità del Consiglio regionale con in prima fila la presidente Carla Fundoni, che ha espresso solidarietà ai pazienti.

Le voci

«Il piano dell’Arnas prevede la chiusura delle sale operatorie e l’avvio dei lavori», ha detto Maria Grazia Calligaris di Socialismo Diritti Riforme. «Siamo pronti a ricorrere alla Procura della Repubblica se le nostre richieste non verranno ascoltate».Associazioni e pazienti chiedono alla presidente della Regione Alessandra Todde di intervenire direttamente per sospendere l’attuale progetto, considerato insostenibile per chi affronta il difficile percorso della malattia oncologica e di impegnarsi a individuarne uno che non sacrifichi le necessità dei pazienti in nome della ristrutturazione. «Siamo favorevoli a un miglioramento delle strutture, ma non possiamo permettere che questa fase di lavori pregiudichi la qualità dell’assistenza. Non è accettabile che per i prossimi due o tre anni le pazienti vivano nella paura di un possibile smantellamento definitivo del Businco», prosegue Calligaris.La riorganizzazione del Businco secondo le associazioni rischia di tradursi in un lungo periodo di emigrazione sanitaria per i pazienti sardi, costretti a spostarsi in altre regioni per ricevere cure adeguate, con conseguenze drammatiche per chi non ha i mezzi per sostenere le spese. Al sit-in hanno aderito diverse associazioni tra cui Socialismo Diritti Riforme, Fidapa, Komunque Donne, Lilt e Cittadinanzattiva, assieme ai rappresentanti dei sindacati Cgil e Usb e ai pazienti del Businco, ribandendo la propria contrarietà a «spostare i pazienti da una struttura all’altra senza garanzie adeguate e trattarli come pacchi postali».

La Regione

A margine della manifestazione, Carla Fundoni (Pd) ha tentato di rassicurare i partecipanti, garantendo un impegno concreto da parte della Regione: «Siamo al fianco dei pazienti, la sanità è il principale problema da risolvere». L’assessore Bartolazzi ha risposto convocando, per il 20 novembre in assessorato, un nuovo incontro con i vertici dell’Arnas Brotzu, i rappresentanti delle associazioni e il personale medico.

