Stop al Tyrrhenian Link: la strada si è sgretolata al passaggio di 150 camion  

Centocinquanta tir al giorno in una strada di campagna sono troppi. Neppure un intervento di Terna per il maxi cavo del Tyrrhenian Link può giustificarlo. La strada Selargius-Ussana, e le pertinenze del mega cantiere di scavo, hanno ceduto: distrutte sotto il peso dei camion. Così, alle polemiche per il Tyrrhenian Link in senso stretto, si aggiunge questo nuovo aspetto. Gli interventi di posa del cavo sono stati sospesi e, in un’ordinanza, il sindaco Gigi Concu ha chiesto il ripristino della strada, sulle cui mutate condizioni (in negativo) Terna avrebbe ammesso senza discussioni le proprie responsabilità.

Proteste

Il comitato che si oppone al maxi cavo protesta. Non da ora: perché le opere sono particolarmente impattanti e perché quel cavo proprio non ci fa stare niente accanto ai filari d’uva e a qualche pianta di cappero, tipica del territorio. E contestazioni si levano anche per gli scavi che insisterebbero nella zona interessata alla posa del cavo, secondo alcuni di notevole pregio archeologico.

La lettera

Rita Corda, portavoce del “Comitato di difesa del territorio No Tyrrhenian Link”, ha scritto una lettera per informarne la Soprintendenza e la Regione: «È giunta al Comitato una comunicazione anonima riguardante i lavori che si stanno svolgendo nell’area del cantiere relativo alla costruzione della Stazione di conversione del Tyrrhenian Link gestito da Terna SpA, nelle campagne di Selargius», è scritto nella missiva, inviata per conoscenza anche all’amministrazione. «L’anonimo riferiva che durante i lavori di sbancamento della collina, sarebbe stata rinvenuta una Tomba, prontamente fatta sparire, mentre la collina sarebbe stata rasa al suolo.Va precisato che nella zona chiamata “Su truncu e’ sollastu” è stato in precedenza segnalato un insediamento appartenente alla Cultura Prenuragica di Monte Claro. Inoltre, si segnala che nel cortile interno di alcuni caseggiati, siti in via Pisacane a Selargius, è stata recentemente segnalata ai funzionari della Soprintendenza Archeologica di Cagliari, la presenza di una Cisterna di probabile età Punica, la cui apertura, attualmente risulta coperta da una lastra di cemento. Tanto si segnala per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza». Da quel che risulta, la Soprintendenza sarebbe intervenuta nel sito in questione, ma non è dato sapere se gli archeologi professionisti messi in campo abbiano risolto il caso. Di sicuro, in quelle aree in passato erano stati rinvenuti dei reperti.

Il sindaco

I lavori, comunque, non sono bloccati per ritrovamenti archeologici. Il vero motivo è che l’amministrazione comunale ha sospeso il transito nella Selargius-Ussana per le condizioni in cui l’ha ridotta l’attraversamento di 150 camion al giorno. «Terna ha ammesso subito le sue responsabilità e ha garantito il ripristino dell’arteria», dice il primo cittadino di Selargius Gigi Concu. «Stiamo definendo gli atti per permettere al privato di rimetterla a posto ed è in corso a cura degli uffici l’istruttoria dei progetti presentati da Terna. Nel frattempo, è proprio Terna che garantisce giorno e notte un presidio fisso per regolare il traffico, considerato che questa situazione ha creato grossi problemi ai cittadini. Nel frattempo i lavori restano fermi: mi auguro che il ripristino sia veloce».

RIPRODUZIONE RISERVATA