Stop al trasferimento a Riola degli studenti delle Elementari 

Ieri mattina, fuori dalla scuola primaria di Baratili San Pietro, è stata promossa una raccolta firme da parte dei genitori per chiedere al Comune di non trasferire i 63 piccoli studenti nell’Istituto di Riola Sardo e quelli della scuola secondaria di Riola a Baratili. Proposta che gli stessi amministratori avrebbero dovuto portare, il 7 novembre, all’attenzione della conferenza provinciale e degli enti scolastici interessati. Tutto questo in vista di un futuro incerto dell’Istituto a causa delle poche nascite. Idea però che le famiglie non hanno gradito, ecco perché è nato un comitato spontaneo di genitori e subito la mobilitazione.

Sempre ieri però, a fine mattinata, il Comune ha fatto retromarcia ritirando la proposta di accordo tra le due scuole. Il vice sindaco Giannantonio Madau: «Resta fermo il proposito di proseguire il dialogo con i genitori per il bene della nostra scuola. Abbiamo già inviato alla provincia la missiva di recesso con la quale si chiedeva il passaggio delle scuole da San Vero Milis a Cabras, del quale fa parte anche Riola, e la fusione tra gli ordini scolastici».

Madau spiega perché il Comune stava ipotizzando il trasferimento: «Avevamo sul piatto due ipotesi: ragionare sugli iscritti attuali senza dimenticare che tanti arrivano da Zeddiani o pensare a un accordo con Riola. Questo per evitare, in futuro, la chiusura perlomeno di un ordine scolastico in entrambi i comuni. Il nostro errore è stato formulare la proposta prima di convocare i genitori».

RIPRODUZIONE RISERVATA